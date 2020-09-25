En Español

Un guatemalteco fue condenado a 30 años de prisión por su participación en la tragedia de trata de personas ocurrida en San Antonio en 2022.
Rigoberto Ramón Miranda-Orozco ayudó a organizar el transporte de los migrantes que fallecieron en un camión con remolque bajo un calor sofocante en San Antonio en junio de 2022. El desastre causó la muerte de 53 personas e hirió a otras 11.
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PEN America reporta cifra récord de prohibiciones de libros escolares, Texas registró más de 8,000 títulos.
El informe anual de PEN America examina la creciente tendencia a las prohibiciones, los libros y autores censurados, y las tácticas que utilizan los distritos escolares para restringir el acceso a contenidos.
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Sheriff informa que 18 manifestantes fueron escoltados y expulsados del mitin de Trump en San Antonio.La protesta fue interrumpida en varias ocasiones por manifestantes dentro del coliseo.
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Opositores en San Antonio presionan al Ayuntamiento para que impugne proyecto de un centro de detención del ICE.Los opositores al centro de detención del ICE en San Antonio están organizando una marcha de protesta para el sábado. Esperan obligar a las autoridades locales a adoptar una postura más firme contra las instalaciones y demandar al gobierno federal para impedir su apertura.
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Hombre baleado por el ICE en Austin aún siente dolor, con la bala alojada en su espalda, antes de la audiencia en San Antonio.Wilber Rafael Garces Perez deberá comparecer el miércoles ante un tribunal federal en San Antonio, donde sus abogados solicitarán su liberación y expresarán su preocupación por una bala que aún permanece alojada en su cuerpo.
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Posibles inundaciones repentinas en San Antonio a mediados de semana, con temperaturas máximas que descenderán a los 80 grados.Los remanentes del huracán Polo y un frente frío provocarán grandes cambios en el clima de San Antonio a mediados de semana.
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La declaración de desastre por inundaciones emitida por el Presidente Trump en julio no incluía ayuda para particulares.
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Las probabilidades de lluvia de cualquier tipo siguen siendo escasas para San Antonio.
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Los residentes, inquilinos, empresas y organizaciones sin fines de lucro afectados por las tormentas del 28 de agosto pueden solicitar préstamos federales para desastres con bajas tasas de interés. Representantes de la SBA están disponibles en la Biblioteca Las Palmas de San Antonio para ayudar con las solicitudes.
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El Servicio de Cuidado de Animales de San Antonio y el Departamento de Bomberos de San Antonio están instalando estaciones gratuitas de escaneo de microchips para mascotas, los cuales estarán disponibles las 24 horas, en 11 estaciones de bomberos y en la sede del Servicio de Cuidado de Animales para reunir a mascotas perdidas con sus dueños.
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Condado aprueba un presupuesto de 2,600 millones de dólares mientras administrador anuncia su jubilación.Los voluntarios electorales podrían enfrentar una variedad de problemas el día de las elecciones, desde votantes indisciplinados y emergencias médicas hasta intentos de desinformación electoral y amenazas a la ciberseguridad.
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La familia de Tierra Walker demanda a funcionarios y médicos de Texas, señalando que la prohibición del aborto contribuyó a su muerte.Tierra Walker falleció tras sufrir múltiples problemas de salud, entre ellos convulsiones, coágulos de sangre e hipertensión arterial peligrosamente alta durante los primeros cuatro meses de su embarazo.