En Español

El Servicio de Cuidado de Animales de San Antonio y el Departamento de Bomberos de San Antonio están instalando estaciones gratuitas de escaneo de microchips para mascotas, los cuales estarán disponibles las 24 horas, en 11 estaciones de bomberos y en la sede del Servicio de Cuidado de Animales para reunir a mascotas perdidas con sus dueños.