En Español

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Attorneys and agents at the press conference announcing the sentencing of Rigoberto Miranda-Orozco, including (from left to right) A. Tysen Duva, Assistant Attorney General for the Department of Justice’s Criminal Division; Justin R. Simmons, U.S. Attorney for the Western District of Texas; Joseph Tijerina, Acting Deputy Special Agent in Charge for Homeland Security Investigations in San Antonio; and Gabriel García Luna, Guatemalan Attorney General.
Kory Cook
/
TPR
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Un guatemalteco fue condenado a 30 años de prisión por su participación en la tragedia de trata de personas ocurrida en San Antonio en 2022.
Kory Cook
Rigoberto Ramón Miranda-Orozco ayudó a organizar el transporte de los migrantes que fallecieron en un camión con remolque bajo un calor sofocante en San Antonio en junio de 2022. El desastre causó la muerte de 53 personas e hirió a otras 11.
Mike Casey by artist Rubio
Jack Morgan
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Mike Casey, gran promotor de las artes en San Antonio, ha fallecido.
Jack Morgan
Joey Palacios
/
TPR
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VIA lanza un servicio piloto de autobuses nocturnos para los trabajadores del centro de la ciudad
TPR Staff
Pre-K 4 SA Innovation Coordinator Sarah Heinrich demonstrates how to use the new EarlyConnectSA search tool to find quality childcare providers with availability.
Erica Wilson
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TPR
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Una nueva herramienta de búsqueda tiene como objetivo aumentar el acceso al cuidado infantil conectando a proveedores y familias.
Erica Wilson
Steps up to the entrance of a brick building with "NEISD Richard A. Middleton Education Center" hanging on the brick.
Camille Phillips
/
TPR
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Tres escuelas del distrito North East ISD están en la lista de posibles cierres para 2027.
Camille Phillips

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Un resumen de los últimos titulares y novedades de TPR
RHML Marketing
/
Pixabay
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PEN America reporta cifra récord de prohibiciones de libros escolares, Texas registró más de 8,000 títulos.
TPR Staff
El informe anual de PEN America examina la creciente tendencia a las prohibiciones, los libros y autores censurados, y las tácticas que utilizan los distritos escolares para restringir el acceso a contenidos.