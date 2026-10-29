El próximo juez del condado de Bexar tendrá voz y voto en la selección del administrador del condado

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El próximo juez del condado de Bexar participará en la selección del próximo administrador del condado, según informaron funcionarios del condado el martes.

David Smith, quien ha sido administrador del condado durante mucho tiempo, dejará su cargo a finales de año, junto con el juez del condado Peter Sakai, quien perdió las primarias Demócratas en marzo ante el ex alcalde de San Antonio, Ron Nirenberg.

Nirenberg o el candidato Republicano Patrick Von Dohlen ejercerán como juez electo del condado durante el proceso de selección. Los dos candidatos se enfrentarán el 3 de noviembre.

Este mes, los comisionados del condado votaron a favor de abrir el plazo de solicitud para el puesto de administrador del condado. El plazo finaliza el 17 de noviembre.

El grupo de revisión incluirá a todos los comisionados del condado que decidan participar, junto con el actual administrador del condado, David Smith, y el juez electo del condado, quienes actuarán como miembros en virtud del cargo, sin derecho a voto, informó el condado.

Según el condado, Smith contribuirá a la revisión de las responsabilidades y cualificaciones del puesto, incluyendo recomendaciones para reducir el número de candidatos. El condado afirmó que la participación del juez electo garantizará que se represente “una voz para el futuro del condado de Bexar”. Los miembros del grupo de revisión pueden asistir a todas o a una de las reuniones de revisión de candidatos.

Posteriormente se anunciará una serie de reuniones de evaluación de aspirantes para elaborar recomendaciones que serán consideradas por la junta de comisionados. Cada reunión de evaluación de candidatos se publicará y se llevará a cabo de conformidad con la Ley de Reuniones Públicas de Texas, Capítulo 551 del Código de Gobierno de Texas.

Usted podrá encontrar información completa sobre el puesto e instrucciones sobre cómo presentar su solicitud aquí .

Smith comenzó su carrera en el condado como pasante en el área de presupuesto en 1997 y se convirtió en el primer y único administrador del condado de Bexar en 2011. Se jubilará el 31 de diciembre.

La oficina del administrador del condado supervisa varios departamentos internos y a unos 5,000 empleados. El presupuesto del condado para este año es de 2,600 millones de dólares.

Smith ha instado a los comisionados a considerar la posibilidad de someter a votación un aumento del impuesto a la propiedad en 2027. Una fuerte caída en los ingresos por impuestos prediales obligó al condado a recurrir a los fondos excedentes y recortar gastos para evitar un déficit presupuestario, aunque los servicios básicos no se vieron afectados.

Gran parte del crecimiento reciente del condado de Bexar se ha producido en áreas no incorporadas fuera de San Antonio, donde las nuevas urbanizaciones se han expandido rápidamente. Por lo general, los promotores inmobiliarios transfieren al condado la responsabilidad del mantenimiento de la infraestructura, incluidas las calles.

Más de 500,000 personas viven en las zonas no incorporadas del condado de Bexar, que tiene una población total de aproximadamente 2 millones de habitantes. Es el cuarto condado más poblado de Texas y el decimosexto del país, según funcionarios del condado.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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