Se esperan lluvias este fin de semana en el área de San Antonio debido al avance de un frente frío.

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Un frente frío que se desplaza hacia el sur de Texas el jueves contribuirá a que el fin de semana sea lluvioso.

El experto del Servicio Meteorológico Nacional, Harrison Tran, dijo que el frente frío es solo una parte del cambio en el patrón climático que traerá lluvia a la región este fin de semana.

"Tenemos una perturbación que se desplaza a lo largo de la corriente en chorro y que se acercará a nuestra zona desde el oeste este fin de semana, y eso aportará algo de humedad a nuestra área, que se situará sobre esta cúpula de aire más frío", señaló.

Tran afirmó que la cantidad total de lluvias durante el fin de semana variará en toda la región.

"Tal vez alrededor de un cuarto de pulgada", expuso. "Quizás incluso hasta dos pulgadas en algunas zonas debido a estas lluvias prolongadas. Así que, se pronostica un fin de semana bastante lluvioso y húmedo, pero no esperamos nada severo".

Casi la mitad de la zona experimentará lluvias durante el día del sábado, pero prácticamente toda la zona debe esperar chubascos intermitentes el sábado por la noche y el domingo.

Si bien el frente frío llegará el jueves, tardará en notarse. Las temperaturas máximas del viernes rondarán los 70s. Sin embargo, se espera que las máximas del sábado y el domingo se mantengan mayormente en los 60s, con mínimas a primera hora de la mañana que alcanzarán los 50s. En la región de Hill Country, el frío será aún más intenso.

Aunque no se prevén condiciones meteorológicas severas, como inundaciones, es probable que se registren ráfagas de viento del norte de entre 25 y 30 millas por hora el viernes, sábado y domingo. Se espera que estas ráfagas terminen su paso por la zona el domingo por la noche.

El descenso de las temperaturas marcará el inicio de la próxima semana laboral. Se prevé que la temperatura máxima del lunes ronde los 60s, con una ligera probabilidad de lluvia. Se esperan máximas cercanas a los 70s durante gran parte de la semana, incluido el miércoles, Día de los Veteranos.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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