La iniciativa de educación infantil temprana Pre-K 4 SA se renueva por 20 años más.

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Los votantes aprobaron de forma abrumadora la prórroga de la iniciativa de educación infantil temprana Pre-K 4 SA por 20 años más mediante la continuación de un impuesto a las ventas de un octavo de centavo.

Además de gestionar cuatro centros de educación infantil en todo San Antonio, Pre-K 4 SA ofrece desarrollo profesional para educadores comunitarios, conecta centros de cuidado infantil y tiene como objetivo fortalecer todo el ecosistema de cuidado infantil.

Con el 100% de los distritos electorales escrutados, aproximadamente el 72% de los votantes apoyó dicha reautorización, mientras que poco más del 27% se opuso.

El martes por la noche, diversas partes interesadas se reunieron para seguir el conteo electoral y celebrar los primeros resultados prometedores.

Sarah Baray, directora ejecutiva de Pre-K 4 SA, afirmó que fue una gran noche para los niños pequeños y sus familias en San Antonio.

"Nos sentimos muy honrados de contar con este nivel de apoyo de la comunidad, y lo que esto significa para nosotros es que realmente representa la oportunidad de convertirnos en la primera ciudad del país que crea un sistema de aprendizaje temprano asequible y de alta calidad para todas las familias de San Antonio", dijo Baray.

Durante la reunión del Ayuntamiento de San Antonio del 13 de agosto, el consejo votó 7-2 a favor de incluir el programa Pre-K 4 SA en la boleta electoral, dos años antes de lo previsto.

Sarah Baray, directora ejecutiva de Pre-K 4 SA, explicó que la iniciativa es autorizada por el Capítulo 379A del Código de Gobierno Local de Texas, también conocido como la Ley de Mejores Empleos. Esta ley permite a las ciudades utilizar los impuestos locales a las ventas para financiar ciertas iniciativas de desarrollo de la fuerza laboral, incluida la educación infantil temprana.

En 2012 los votantes aprobaron inicialmente la creación de la iniciativa con un octavo de centavo del impuesto a las ventas por un período de ocho años. El programa Pre-K 4 SA obtuvo otra autorización por ocho años más en 2020. Antes de la reautorización, Baray afirmó que el programa contaba con financiación hasta junio de 2029.

Durante la reunión del consejo de agosto, el concejal Jalen McKee-Rodriguez habló sobre la inclusión temprana de las medidas en la boleta electoral.

"Esto se debe a la gran necesidad que tiene nuestra ciudad, al gran trabajo que está haciendo Pre-K 4 SA y a la confianza que yo y muchos de nosotros en el consejo tenemos en el programa para cerrar esa brecha, así como a la urgencia actual que estamos viviendo, que nos lleva a solicitar una pronta reautorización para que otorgue mucha más estabilidad y capacidad financiera para satisfacer las necesidades de nuestras comunidades", expresó McKee-Rodriguez.

Algunos miembros del consejo expresaron su preocupación por el calendario inicial y un período de renovación más largo, destacando la publicación de datos sobre los primeros alumnos de último año del programa Pre-K 4 SA que se graduarán a finales de este otoño y la necesidad de más información sobre el plan estratégico.

Los concejales Misty Spears y Marc Whyte finalmente votaron en contra de incluir el programa Pre-K 4 SA en la boleta electoral de las intermedias para lograr una autorización de 20 años.

Elaine Mendoza, copresidenta del comité de acción política Renew Pre-K 4 SA, explicó previamente a Texas Public Radio cómo la reautorización de 20 años brindaría un mejor apoyo a la iniciativa en comparación con las autorizaciones anteriores de ocho años.

Según explicó, el plazo más amplio proporciona mayor estabilidad a los educadores y permite a Pre-K 4 SA trabajar en el fortalecimiento de sus alianzas.

También permite a Pre-K 4 SA analizar mejores estructuras a largo plazo. Dos de sus centros educativos están arrendados.

En este momento, la ciudad posee dos edificios, dijo Mendoza. "¿Seremos dueños de los otros dos? Esa es una estrategia, una estrategia para ahorrar costos, pero no se puede hacer en periodos de ocho años".

El año pasado, el impuesto sobre las ventas de un octavo de centavo generó aproximadamente 51.7 millones de dólares de los aproximadamente 61 millones de dólares en ingresos anuales del programa, según el sitio web de los PAC .

Baray quiere expresar "su enorme agradecimiento" a la comunidad por el voto de confianza que han depositado en el trabajo que realiza Pre-K 4 SA, según declaró.

"No vamos a bajar la guardia. Sabemos que hay mucho trabajo por hacer, y mañana nos pondremos manos a la obra para cumplir nuestra promesa, de modo que brindemos apoyo a todas las familias con niños pequeños en San Antonio", aseguró Baray, "y a aquellas que aún no tienen hijos pequeños pero esperan poder tenerlos pronto, ahora saben que Pre-K 4 SA estará ahí para apoyarlas cuando tengan a sus hijos pequeños, así que estamos entusiasmados con eso".

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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