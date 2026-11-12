Sheinbaum celebra la victoria de Hinojosa mientras las relaciones por el comercio, el agua y las familias entre Texas y México acaparan la atención.

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La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, celebró la elección de Gina Hinojosa en Texas y Xavier Becerra en California, destacando sus raíces mexicanas mientras los dos Demócratas se preparan para gobernar estados profundamente vinculados con la economía y las familias de México.

"Me gustaría destacar la victoria de dos personas de origen mexicano", declaró Sheinbaum el 4 de noviembre. Sin mencionar a ninguno de los gobernadores electos, Sheinbaum enfatizó sus vínculos familiares con México y celebró el reconocimiento de los mexicoamericanos en la política estadounidense. Evitó predecir si los resultados electorales aliviarían las tensiones con Washington, y afirmó que las conversaciones con la administración Trump continuarán.

Sus victorias colocaron a las nuevas administraciones en el centro de las relaciones que determinan los ingresos familiares, los empleos en el sector manufacturero y el suministro de agua en ambos lados de la frontera.

Familias y el dinero enviado a casa

Según estimaciones de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense recopiladas por Nielsberg. alrededor de 12.7 millones de personas de ascendencia mexicana viven en California y 9.5 millones en Texas. Esto incluye a inmigrantes y residentes nacidos en Estados Unidos; tener origen mexicano no implica necesariamente la doble ciudadanía.

Para muchas familias, la conexión es financiera. México recibió 61,800 millones de dólares en remesas en 2025, una cifra inferior al récord de 64,700 millones de dólares del año anterior, su primer descenso anual desde 2013.

Alrededor de 1.5 millones de hogares mexicanos declaran recibir remesas, mismas que representan en promedio aproximadamente el 30% de los ingresos para esas familias, según BBVA Research. California y Texas representan casi la mitad del dinero enviado a casa .

Economistas han señalado que menos contrataciones laborales en Estados Unidos, la disminución de nuevos inmigrantes y el temor a la deportación son factores que presionan este flujo migratorio. Las consecuencias afectan desde los salarios de los trabajadores en Texas y California hasta las familias mexicanas que dependen de su sustento.

Una economía compartida y un río

Texas y México intercambiaron bienes por valor de 301,800 millones de dólares en 2025, según la oficina de desarrollo económico del gobernador de Texas . México es el mayor mercado de exportación tanto para Texas como para California.

Los fabricantes de ambos lados producen bienes conjuntamente, conectando las maquiladoras mexicanas con proveedores, empresas de transporte, almacenes y clientes de Texas. Para las familias binacionales y los residentes fronterizos, estas conexiones también incluyen el cruce diario para ir a la escuela, hacer compras y visitar familiares.

El acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá contribuye a sostener esa economía. El pacto sigue vigente a pesar de no haber sido renovado en julio, lo que deja su futuro en entredicho para las empresas y los trabajadores de toda la región.

El agua crea otra fuente de interdependencia y tensión. De acuerdo con el tratado de 1944, México debe suministrar agua de afluentes mexicanos designados al Río Grande, con un promedio de al menos 350,000 acres-pie anuales durante ciclos de cinco años.

Estos suministros benefician a las granjas, ciudades e industrias de Texas. México también debe satisfacer la demanda de agua potable y para riego dentro de su propio territorio, lo que convierte las decisiones sobre el suministro en un tema políticamente complejo para ambas partes.

¿Qué cambios habrá en Austin?

Los acuerdos comerciales, la legislación migratoria y los tratados sobre el agua siguen siendo responsabilidad federal. Sin embargo, el gobernador controla los recursos estatales y puede influir en la forma en que Texas aborda su relación con México.

Hinojosa ha pedido una revisión de la Operación Lone Star y ha criticado la cooperación de la policía estatal con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas informó The Texas Tribune .

Cuando asuma el cargo en enero, sus decisiones sobre el control fronterizo y el gasto estatal afectarán a comunidades cuyas familias y medios de subsistencia se extienden por ambos países.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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