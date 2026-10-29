Pre-K 4 SA espera ampliar alianzas y fortalecer el ecosistema de cuidado infantil con futuros esfuerzos.

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Si bien muchas personas conocen los cuatro centros educativos de Pre-K 4 SA que atienden a niños pequeños en los alrededores de San Antonio, es posible que algunas desconozcan los esfuerzos de las escuelas para brindar desarrollo profesional a los educadores de la comunidad, conectar a los proveedores entre sí y fortalecer el ecosistema general de la educación infantil temprana.

Pre-K 4 SA es una iniciativa de educación infantil temprana que promueve el acceso de los niños a un aprendizaje de alta calidad. Los votantes aprobaron la creación de la iniciativa mediante un impuesto sobre las ventas de un octavo de centavo en 2012. Fue reautorizada por otros ocho años en 2020 y ahora se someterá a votación en noviembre para una reautorización por 20 años.

Sarah Baray, directora ejecutiva de la iniciativa, afirmó que los cuatro centros educativos de Pre-K 4 SA están diseñados para servir como sitios de prueba.

“La visión de Pre-K 4 SA, que me precede desde hace mucho tiempo, era transformar todo el ecosistema mediante la creación de centros piloto que demostraran lo que es posible”, señaló Baray. “Y luego, ayudar a otros proveedores a replicar esos programas y prácticas, para que las familias tengan acceso a una educación infantil de alta calidad dondequiera que elijan educar a sus hijos”.

Los grandes ventanales con vista a las aulas del centro permiten que Pre-K 4 SA reciba a educadores actuales y aspirantes para que observen y aprendan del personal. El Centro Educativo Sur también cuenta con tres salas de observación con vista directa a las aulas.

“Si alguien está estudiando para ser asociado en desarrollo infantil, asistirá a las clases, pero también tendrá tiempo para venir aquí y ver ‘¿cómo se ve en la práctica?’ y hablar con los profesores”, señaló Baray.

Pre-K 4 SA lidera la Alianza de Servicios Compartidos de San Antonio, que comprende una red de proveedores de cuidado infantil que comparten recursos y colaboran para mejorar sus operaciones.

Edna Bermea, directora y propietaria del Imagination Child Development Center, reconoce que la alianza le brindó la oportunidad de visitar otros centros y aprender de ellos. Esto la inspiró a comprar un terreno y construir otro edificio, aumentando así su capacidad de inscripción de 42 a 259 niños.

Erica Wilson / TPR El personal de Imagination Child Development Center ha encontrado capacitación y apoyo a través de Pre-K 4 SA y la Shared Services Alliance.



Bermea agregó que sabe que la alianza ha ayudado a centros como el suyo a obtener y mantener la calificación de calidad Texas Rising Star. El Imagination Child Development Center ha tenido una calificación de cuatro estrellas desde 2020.

El centro también ha apoyado a muchos de sus profesores para que obtengan su certificación de Asociado en Desarrollo Infantil® (CDA son sus siglas en inglés).

Erica Wilson / TPR En el Imagination Child Development Center, que colabora con Pre-K 4 SA, se muestra una pared con el alfabeto.

“Es realmente genial formar parte de la alianza porque tenemos muchos recursos, como los capacitadores de directores y los capacitadores de maestros”, explicó Bermea, “Y luego… también, a veces, cuando surgen problemas con las licencias o surgen otras cosas, podemos contactar a otros miembros de la alianza de servicios compartidos para que nos orienten un poco sobre cómo resolver este problema”.

Cuando la alianza comenzó en 2019, Baray destacó que era evidente que muchos proveedores veían a Pre-K 4 SA y a los demás como competencia.

“Tras muchas conversaciones y un mayor entendimiento, llegamos a la conclusión de que ‘hay muchas familias a las que todos podemos ayudar’ y es necesario que ‘trabajemos juntos porque, si trabajamos juntos, todos podemos salir adelante’”, recalcó Baray. “Y empezaron a verse mutuamente no como competencia, ni a nosotros como competencia, sino como parte de una solución más amplia”.

Actualmente, Pre-K 4 SA colabora con aproximadamente 90 proveedores de cuidado infantil. Elaine Mendoza, copresidenta de la campaña Renew Pre-K 4 SA y presidenta de la junta directiva de Pre-K 4 SA, añadió que el programa espera ampliar su red de socios a 300.

“Pre-K 4 SA no va a construir un centro Pre-K 4 SA en cada esquina”, aclaró Mendoza. “Ese no es el objetivo. Tenemos nuestros centros modelo —estos cuatro centros— y tenemos nuestra misión, nuestra meta. La forma en que vamos a impulsar todo esto en esta comunidad es trabajando con todo el ecosistema para asegurarnos de que todos estén en sintonía con la educación infantil temprana”.

Baray se hizo eco de un sentimiento similar respecto a los objetivos futuros de Pre-K 4 SA.

“El programa Pre-K 4 SA se centra en que San Antonio cuente con un sólido ecosistema para la primera infancia, y nuestra autorización tiene como objetivo ser la primera ciudad del país en lograr que el aprendizaje y el cuidado infantil temprano sean asequibles y accesibles para las familias mediante asociaciones público-privadas y el trabajo en todo el sistema”.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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