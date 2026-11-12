Trump amenaza con duplicar aranceles a México mientras los migrantes se dirigen al norte.

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El Presidente Trump amenaza con duplicar los aranceles a México a menos que detenga una caravana de migrantes que intenta cruzar el país, días después de reconocer que sus políticas de deportación podrían haberle costado votos a los Republicanos en las elecciones intermedias.

Más de mil migrantes partieron el martes de Tapachula, cerca de la frontera de México con Guatemala, rumbo a la Ciudad de México. Se estima que el grupo está compuesto por entre 1,000 y 2,000 personas. Algunos migrantes declararon a los medios de comunicación que la victoria electoral de los Demócratas les había dado nuevas esperanzas de llegar a Estados Unidos.

Trump respondió el jueves en Truth Social, calificando la caravana de "invasión" y exigiendo que México la frene o enfrentará inmediatamente el doble de aranceles. No está claro qué autoridad legal usaría Trump para duplicar los aranceles después de que la Corte Suprema rechazó sus poderes económicos de emergencia en febrero.

La Presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, atenuó las amenazas y afirmó que ninguna caravana ha llegado a la frontera con Estados Unidos desde que Trump inició su segundo mandato. Sheinbaum restó importancia a las caravanas, señalando que ninguna ha llegado a la frontera estadounidense durante la administración Trump y que una anterior se redujo de 600 personas a menos de 100. Al ser consultada sobre si México recurriría a la represión, respondió negativamente, describiendo que se usará una medida de acompañamiento. Las autoridades mexicanas ya han desmantelado caravanas en el pasado.

Washington ha estado enviando señales contradictorias. En una entrevista con el programa "60 Minutes" de la televisora CBS, Trump señaló que su campaña de deportación podría haber sido "demasiado dura" para los votantes. Reconoció que algunas personas expulsadas del país tenían buenos empleos y pagaban impuestos, y sugirió que podría llegar a un acuerdo migratorio con los Demócratas, quienes ganaron ambas cámaras del Congreso en las elecciones del 3 de noviembre y tomarán el control en enero.

Pero Trump también nombró a Stephen Miller, uno de los artífices de su agresiva política migratoria, como jefe de gabinete de la Casa Blanca. El apoyo a su manejo de la inmigración ha caído 9 puntos desde mayo de 2025, dejando su aprobación en 38%.

Para México, la amenaza arancelaria añade otra fuente de incertidumbre a las negociaciones comerciales. Estados Unidos rechazó extender el acuerdo UUSMCA en su revisión de julio. Esta amenaza surge además mientras Sheinbaum se prepara para viajar a China para participar en la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC son sus siglas en inglés) la próxima semana. Marcelo Ebrard, secretario de Economía de México, impulsará una mayor cooperación en materia de comercio e inversión.

Sheinbaum enfatizó que México desea una cooperación más estrecha con China en materia de energías renovables, incluida la solar, pero no busca un acuerdo de libre comercio con Pekín, debido a los compromisos adquiridos con Estados Unidos y Canadá.

Cualquier aumento arancelario sería significativo, especialmente para Texas, que el año pasado intercambió bienes con México por un valor de 301,800 millones de dólares. Según Roberto Coronado, economista de la Reserva Federal de Dallas, esta entidad gestiona aproximadamente tres cuartas partes del comercio terrestre entre Estados Unidos y México.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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