Las pruebas de emisiones vehiculares en el condado de Bexar comienzan el 1 de noviembre

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A partir del 1 de noviembre, los residentes del condado de Bexar deberán pasar una prueba de emisiones vehiculares para renovar el registro de su vehículo.

El tasador y recaudador de impuestos del condado de Bexar, Albert Uresti, confirmó la información en una declaración publicada el martes en medio de la confusión sobre si se retrasaría la fecha de entrada en vigor del nuevo requisito.

Uresti afirmó que los informes que indican que los requisitos de pruebas de emisiones por parte del Estado se han suspendido "no son correctos".

"Las pruebas de emisiones exigidas por el estado para el registro de vehículos seguirán siendo obligatorias a partir del 1 de noviembre", dijo Uresti.

Añadió que el costo de la prueba de inspección de emisiones es de 18.50 dólares y dijo que el condado de Bexar no se queda con nada de esta tarifa.

Un portavoz del Consejo de Gobiernos del Área de Alamo también confirmó la fecha de inicio del 1 de noviembre en un comunicado enviado a TPR.

Las pruebas de emisiones miden los contaminantes, incluidos el monóxido de carbono y los óxidos de nitrógeno, que se liberan a través del sistema de escape de un vehículo. Estas inspecciones forman parte de un programa estatal destinado a ayudar a Texas a cumplir con los estándares federales de calidad del aire.

Según la Oficina del Recaudador de Impuestos, los automovilistas cuyos registros venzan en octubre, noviembre o diciembre aún pueden renovarlos sin pasar la prueba de emisiones si completan el trámite antes del sábado 31 de octubre.

A partir del 1 de noviembre, los vehículos de gasolina con una antigüedad comprendida entre 2 y 24 años deberán pasar una inspección de emisiones antes de su registro inicial o renovación.

La Comisión de Calidad Ambiental de Texas explica que el programa mejorado de inspección de emisiones de vehículos se aplica a zonas designadas de esta entidad como parte de los esfuerzos para cumplir con las normas federales de calidad del aire.

Para obtener más información sobre el registro y la renovación de vehículos, visite la página del Recaudador de Impuestos del Condado de Bexar motor vehicle services page.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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