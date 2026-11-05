La Arquidiócesis de San Antonio celebrará su centenario con una misa en el Estadio Wolff el 7 de noviembre.

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La Arquidiócesis de San Antonio ofrecerá una celebración gratuita de su centenario este sábado 7 de noviembre en el Estadio Nelson Wolff.

Bajo la dirección del arzobispo Gustavo García-Siller, esta celebración histórica incluirá una misa y el anuncio de una nueva visión pastoral arquidiocesana que establecerá las prioridades de la arquidiócesis y guiará a la iglesia.

Todos están invitados a asistir a la celebración.

En un comunicado publicado en su sitio web, la arquidiócesis afirma que todos son bienvenidos, ya sea que asistan a misa todos los domingos, regresen después de años de ausencia o lleguen solos o como parte de un grupo de la iglesia.

La arquidiócesis recomienda hacer una reserva para garantizar asientos para todos y así anticipar las actividades especiales y los obsequios planeados para los invitados más jóvenes.

Planifique con anticipación

Para que los visitantes tengan la mejor experiencia posible, la arquidiócesis les pide que planifiquen con anticipación.

Usted puede encontrar una guía completa para planificar su viaje en el sitio web de la Arquidiócesis de San Antonio Celebración del Centenario: Infórmese antes de ir . Estas directrices reflejan las políticas del estadio Nelson W. Wolff para todos los visitantes.

Allí encontrará información sobre la llegada y la entrada, lo que está permitido dentro, comida y bebida, consideraciones para familias, accesibilidad, estacionamiento e indicaciones, seguridad y primeros auxilios, conducta, clima y vestimenta, fotos y objetos perdidos.

Celebración del Centenario: Detalles de la misa y la proclamación de la visión pastoral

Cuándo: Sábado, 7 de noviembreHorario: Las puertas abren a las 15:00; la misa comienza a las 16:00.Dónde: Estadio Nelson W. Wolff , 5757 W. Carretera US 90Boletos: El evento es gratuito, pero se recomienda reservar.

Confirme su asistencia si necesita adaptaciones específicas, pero se anima a todos a reservar sus lugares.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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