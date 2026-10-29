Un nuevo informe documentó 28 muertes por violencia familiar en el condado de Bexar en 2025

Lee esta historia en inglés.

Un nuevo informe de la Comisión Colaborativa sobre Violencia Doméstica (CCDV, por sus siglas en inglés) del ayuntamiento y el condado documentó 28 muertes relacionadas con violencia familiar en el condado de Bexar en 2025. La comisión presentó sus conclusiones a los comisionados del condado el martes.

De las 28 personas fallecidas, 16 murieron en incidentes de violencia de pareja, incluyendo tres testigos. Las otras 13 víctimas fueron siete mujeres y seis hombres. Más de la mitad de las muertes relacionadas con la violencia doméstica se produjeron con armas de fuego.

La jueza Monique Diaz, copresidenta de la comisión, afirmó que cree que las campañas de concientización y educación pública han contribuido a reducir la violencia doméstica. Estas iniciativas incluyen el acceso a ayuda mediante llamadas al 2-1-1 o el escaneo de códigos QR colocados en baños públicos.

"Hicimos un seguimiento del número de personas que accedían a los códigos QR que forman parte de la señalización de la ciudad de San Antonio, que ahora es obligatoria en los baños, según su ordenanza. 13,500 personas utilizaron ese código QR sólo para pedir ayuda", dijo Diaz.

Las medidas de prevención incluyen programas de intervención para quienes cometen actos de violencia doméstica, clases para padres de familia y educación sobre relaciones saludables. El informe reveló que aproximadamente el 42% de los niños evaluados por problemas de salud mental en relación con casos locales habían presenciado violencia doméstica.

El Departamento de Policía de San Antonio y la Oficina del Sheriff del Condado de Bexar atendieron un total de 58,000 llamadas relacionadas con violencia doméstica en 2025. A más de 1,600 personas se les dio refugio de emergencia o alojamiento temporal.

El informe documentó 32 muertes relacionadas con la violencia familiar en 2024. La comisión indicó que la tasa de homicidios por violencia de pareja en el condado de Bexar ronda el promedio estatal, aunque el condado sigue figurando entre los que registran el mayor número de decesos de este tipo en Texas.

El juez del condado, Peter Sakai, exjuez de un tribunal de menores que ayudó a establecer la comisión, expuso que se necesita trabajar más para apoyar a las víctimas.

"Aún queda mucho trabajo por hacer, pero eso no significa necesariamente más personal o más programas. Simplemente significa que debemos escuchar mejor a las víctimas", puntualizó.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

TPR fue fundado y es apoyado por nuestra comunidad. Si usted valora nuestro compromiso con los más altos estándares de periodismo responsable y puede hacerlo, por favor considere hacer su regalo de apoyo hoy.