Walmart planea construir un centro de distribución de 400 millones de dólares en Cibolo.

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Walmart, con sede en Bentonville, Arkansas, planea construir un centro de distribución de 400 millones de dólares en Cibolo, cerca de la Interestatal 10 en el condado de Guadalupe, según un documento presentado ante el Departamento de Licencias y Regulaciones de Texas.

El centro de distribución abarcará más de 712,000 pies cuadrados, lo que equivale a unos 16 campos de futbol, y su nombre en clave es Project Theo, según un expediente estatal.

Walmart tiene previsto iniciar las obras en febrero del próximo año, y se espera que estén terminadas en agosto de 2029.

La dirección del centro aparece como 3641 S. Santa Clara Road, la misma que la del San Antonio Raceway, que según Google Maps y Yelp cerró permanentemente. El número de teléfono del circuito figura como fuera de servicio, según confirmó Texas Public Radio a través de una llamada.

Un centro de distribución de Walmart suele emplear a cientos de personas. Hay uno en New Braunfels, que abastece a las tiendas del área de la I-35. En el área de San Antonio, Walmart tiene registradas 38 sucursales.

"Cada semana, aproximadamente 270 millones de clientes y miembros visitan más de 10,750 tiendas y numerosos sitios web de comercio electrónico en 19 países. Con ingresos de 681,000 millones de dólares en el ejercicio fiscal de 2025, Walmart emplea a aproximadamente 2.1 millones de asociados en todo el mundo", afirma el perfil de la empresa Walmart.

Cibolo es un punto estratégico para la distribución debido a su ubicación en las autopistas I-35 e I-10. Los fabricantes se sienten atraídos por la zona por la misma razón.

"Cibolo alberga docenas de empresas industriales de diversos sectores, entre los que se incluyen maquinaria pesada, vidrio antibalas, carritos de compra, asientos para cine en casa, juntas, selladores, galvanoplastia y mucho más", describe el sitio web de la ciudad de Cibolo.

El fabricante japonés de transmisiones Aisin inauguró una planta de transmisiones automáticas en Cibolo en 2019. Sus instalaciones, de 500,000 pies cuadrados, atrajeron una inversión de 400 millones de dólares y 900 nuevos empleados a Cibolo, informó el ayuntamiento.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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