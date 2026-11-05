La Demócrata Katy Padilla Stout se declara vencedora al derrotar a Brandon Herrera en el distrito electoral 23 de Texas.

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La Demócrata Katy Padilla Stout parecía encaminarse a una sorprendente victoria el martes por la noche en el extenso distrito electoral número 23 de Texas, desafiando las expectativas, arrebatando un escaño en el Congreso y prometiendo resolver una zona marcada por escándalos, controversias y amargas divisiones políticas.

Con dos de los 23 condados del distrito sin reportar resultados, Stout obtuvo el 55.2% de los votos frente al 42.5% del Republicano Brandon Herrera. A la medianoche, el New York Times declaró a Padilla Stout ganador de la contienda.

"Lo logramos, y lo logramos juntos", dijo Padilla Stout a sus seguidores reunidos en Willies Grill and Icehouse la noche de las elecciones. La multitud estalló en vítores durante toda la velada a medida que los resultados mostraban que la novata tomaba la delantera en un distrito que los Republicanos habían controlado durante años.

En declaraciones a sus seguidores el martes por la noche, Padilla Stout no adelantó formalmente la victoria, pero expresó su confianza en que su ventaja era demasiado grande para que Herrera pudiera remontarla.

"Esta noche nos pertenece y estamos muy emocionados de estar aquí", afirmó. "Se contarán todos los votos, pero esto de aquí, esta comunidad, este amor, este apoyo. Esto es lo que intentaron comprar, pero no lo lograron", agregó Padilla.

La avanzada Demócrata se produjo en un distrito que ha experimentado situaciones extraordinarias. Sus comunidades incluyen Uvalde, donde 19 niños y dos maestras murieron en un tiroteo en una escuela primaria en 2022, y partes de Hill Country que fueron devastadas por inundaciones mortales en julio de 2025.

El distrito también sufrió un escándalo político que obligó al congresista Republicano Tony Gonzales a dimitir en abril.Gonzales renunció en medio de acusaciones de conducta sexual inapropiada que involucraban a miembros del personal del Congreso. Reconoció haber tenido una relación extramarital con Regina Santos-Aviles, una ex asesora que se suicidó en 2025.

Padilla Stout, abogada, ex maestra de escuela pública y defensora del bienestar infantil, entró en la política porque creía que los Demócratas necesitaban un rival de peso para Gonzales.

En cambio, enfrentó a Herrera, un fabricante de armas de fuego e influencer de YouTube conocido como el AK Guy, cuyos vídeos en línea y comentarios provocadores atrajeron a millones de seguidores.

Herrera hizo campaña como un firme defensor del derecho a portar armas y de las prioridades conservadoras, lo que le valió el respaldo del Presidente Donald Trump. Sin embargo, su campaña también fue objeto de críticas por declaraciones pasadas relacionadas con las mujeres, los veteranos y el Holocausto.

Herrera calificó muchas de esas declaraciones como bromas y rechazó las acusaciones de que tuviera creencias extremistas o antisemitas.

En una entrevista concedida a Texas Public Radio la noche de las elecciones, Padilla Stout sugirió que el considerable número de seguidores de Herrera en internet no se había traducido en apoyo entre los votantes del distrito.

"A veces la narrativa puede ser muy ruidosa, pero no tiene mucha sustancia", expresó.

Ella reconoció la labor de los Republicanos moderados que rompieron con líneas partidistas, diciendo que algunos creían que Herrera representaba una dirección política que ya no podían apoyar.

"Creo que los republicanos moderados analizaron a ambos candidatos y pensaron: '¿Sabes qué? Me identifico más con ella'", señaló.

El distrito 23 se extiende desde San Antonio a El Paso e incluye una enorme sección de la frontera entre Estados Unidos y México. Sus comunidades, geográficamente dispersas, presentan importantes desafíos para la representación en el Congreso.

Padilla Stout aseguró que restablecer la confianza y la comunicación sería una de sus principales prioridades.

"Pasamos de una representación insuficiente a una representación nula", planteó, refiriéndose a la vacante en los escaños del Congreso tras la renuncia de Gonzales en abril.

Enfatizó que los electores deben esperar una oficina del Congreso comprometida con la transparencia, la accesibilidad y una disposición a escuchar siempre activa.

"Creo sinceramente en el liderazgo de servicio. Y creo que eso es algo que este distrito ha echado de menos", declaró.

Padilla Stout manifestó su interés en formar parte de comités del Congreso que se encarguen de la educación, el trabajo y los problemas que afectan a las familias, incluido el acceso de los niños a la atención médica.

En un distrito sacudido por la tragedia, el escándalo y unas elecciones polarizadas, consideró que los votantes buscaban algo diferente de sus líderes políticos.

"Creo que están preparados para la competencia y para la compasión" —dijo—. "Y creo que si se encuentran esas dos cualidades en un candidato, ese es el tipo de líderes que la gente busca para ocupar cargos públicos en este momento".

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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