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Los comisionados del condado de Bexar aplaudieron el martes al administrador que gestionó la enorme afluencia de votantes en las históricas elecciones del 3 de noviembre.

La responsable de las elecciones, Michele Carew, presentó un informe posterior al proceso de votación a los comisionados antes de que votaran para certificar los resultados electorales.

El Presidente Trump les dijo a los votantes que imaginaran que él también se presentaba a las elecciones. Y la participación local fue similar a la de un año de elecciones presidenciales, según Carew. Casi 673,000 votantes, o un poco más de la mitad de los registrados en el condado, emitieron su sufragio.

Con dicha afluencia de votantes, las filas tenían una duración de una hora o incluso un poco más, pero eso era de esperarse. En resumen, los ciudadanos debidamente registrados y con identificación no tuvieron ningún problema para votar. La firma de declaraciones juradas de residencia en el momento permitió a muchos salir de la lista de espera y también votar. Así que, en definitiva, no hubo mucha incertidumbre.

El juez del condado, Peter Sakai, elogió a Carew por su labor de supervisión.

"Parece que las elecciones del 3 de noviembre fueron un éxito rotundo", dijo. "Ya sea que estuvieran administrando el centro de votación, procesando las boletas o trabajando tras bambalinas, su dedicación no pasó desapercibida".

Sakai también elogió al Departamento Electoral por reclutar más jóvenes para trabajar en las mesas electorales a futuro. La edad promedio había aumentado a alrededor de 78 años.

El comisionado del distrito 2, Justin Rodriguez, interrogó a Carew sobre las boletas provisionales, que se emiten cuando la elegibilidad de un votante es incierta el día de las elecciones. Los votantes pueden emitir su voto, el cual se mantiene separado de las boletas regulares hasta que los funcionarios puedan determinar si el elector es elegible y la boleta puede ser contada.

Carew precisó que se emitieron más de 3,524 votos provisionales, pero sólo 1,743 fueron aceptados para ser contabilizados, lo que representa una tasa de rechazo de aproximadamente 50%.

Rodriguez le preguntó a Carew cómo se comparaba esa tasa de rechazo históricamente y con la de otros condados de Texas.

"Si analizamos las elecciones anteriores, pudimos observar que no todos los votos provisionales son aceptados", anotó. "La probabilidad de que sean aceptados es de aproximadamente un 50%, dependiendo de la situación".

Carew afirmó que las principales razones por las que se rechazaban las boletas provisionales eran que el votante simplemente no estaba registrado, que había enviado su boleta por correo y posteriormente votó en persona, o que intentó votar con una boleta limitada el día de las elecciones, opción que nada más se ofrece durante la votación anticipada.

El comisionado del distrito 2 del condado, Justin Rodriguez, también elogió a los votantes del condado por su participación en ese día histórico en el que una ola azul arrasó en todo el país.

"Debemos felicitar a nuestros residentes por haber salido a votar, por su entusiasmo y por haberse presentado en las urnas", compartió con sus compañeros comisionados.

Una comisión electoral del condado también revisará el desarrollo de las elecciones el 30 de noviembre.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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