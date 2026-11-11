La Universidad Our Lady of the Lake lanzará su programa de futbol americano en otoño de 2027

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La Universidad Our Lady of the Lake dará inicio a su primera temporada de futbol americano en otoño de 2027, añadiendo un deporte a medida que la universidad del West Side busca ampliar la inscripción y la participación estudiantil en San Antonio.

La medida se produce cuando la OLLU enfrenta desafíos significativos con la inscripción y transición de liderazgo . La universidad reportó 1,550 estudiantes este otoño, una disminución de casi el 12% con respecto al año anterior y una caída del 44% desde el otoño de 2020. Brent Fields asumió como presidente interino en octubre después de que Abel Chávez anunció su renuncia, efectiva a partir del 31 de diciembre.

El consejo directivo de la universidad aprobó el programa, que competirá en la Sooner Conference de la Asociación Nacional de Atletismo Intercolegial. La OLLU planea reclutar a 100 estudiantes-atletas para su equipo inaugural, atrayendo prospectos de San Antonio, el sur de Texas y más allá, según una declaración compartida en el sitio web de la escuela.

"El futbol nos brinda la oportunidad de conectar con los estudiantes en el ámbito donde ya existen sus aspiraciones y mostrarles lo que es posible a través de una educación en la OLLU", dijo Tom Norris, director ejecutivo de operaciones estratégicas y atletismo de la universidad.

La universidad dedicará el año académico 2026-27 a conformar su cuerpo técnico, reclutar jugadores y prepararse para la primera temporada. La OLLU también está evaluando posibles sedes y colaboraciones con la comunidad. Los detalles sobre el cuerpo técnico, el calendario y el campo de juego se anunciarán una vez que se finalicen los planes.

Según la máxima casa de estudios, los costos iniciales del programa de futbol americano serán financiados en su totalidad por un donante anónimo.

"Traer el futbol americano a la Universidad Our Lady of the Lake representa mucho más que añadir otro deporte", declaró el presidente interino Brent Fields. "El atletismo tiene una enorme capacidad para fomentar un sentido de pertenencia y orgullo".

El futbol americano se convertirá en el equipo atlético número 22 de la OLLU. Aproximadamente el 25% de los estudiantes inscritos en la universidad participan actualmente en deportes. A principios de este año académico, la OLLU introdujo el futbol americano femenino sin contacto, siendo la primera universidad en San Antonio en hacerlo, según se anunció.

La universidad aseguró que el nuevo programa respalda sus objetivos generales de inscripción al atraer a estudiantes que desean seguir jugando futbol mientras cursan una carrera universitaria.

El presidente de la junta directiva, Steve ODonnell, agregó que la prioridad de la universidad será garantizar que los estudiantes deportistas reciban el apoyo académico que necesitan.

"Nuestra prioridad es brindar a esos estudiantes el apoyo que necesitan para tener éxito en el aula desde su primer semestre hasta su graduación", subrayó.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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