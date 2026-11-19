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Pero si bien los cambios propuestos dejarían constancia del apoyo de la ciudad a cuestiones como la ampliación de Medicaid, la reforma migratoria y la atención sanitaria reproductiva, se espera que sus principales prioridades legislativas permanezcan prácticamente inalteradas.

El lunes, el Comité de Relaciones Intergubernamentales del Ayuntamiento votó a favor de recomendar los cambios, en respuesta al llamado de la alcaldesa Gina Ortiz Jones para revisar la agenda tras las elecciones.

La propuesta aún requiere la aprobación del pleno del Ayuntamiento, que podría considerar los cambios el 3 de diciembre.

El subdirector municipal, Jeff Coyle, declaró a los miembros del comité que las elecciones habían creado nuevas oportunidades para que las ciudades abogaran por políticas que anteriormente se enfrentaban a la oposición de los líderes estatales, pero afirmó que las prioridades legislativas vigentes de la ciudad, aprobadas el mes pasado, deberían mantenerse.

"Creemos, a nivel de personal, que el programa refleja en gran medida las prioridades de San Antonio", dijo Coyle. "Eran las prioridades de San Antonio antes de las elecciones y siguen siéndolo después de las elecciones".

Entre esas prioridades se incluye la protección de las empresas de servicios públicos de propiedad municipal, CPS Energy y el Sistema de Agua de San Antonio, frente a leyes que podrían amenazar su estabilidad financiera.

Antes de su derrota electoral, el Gobernador saliente Greg Abbott había propuesto abrir el mercado eléctrico de San Antonio a la competencia privada, lo que podría reducir los ingresos que CPS Energy proporciona para financiar los servicios de la ciudad.

Jones declaró a "The Source" de TPR que creía que la iniciativa estaba prácticamente estancada tras la derrota electoral de Abbott, pero Coyle afirmó que esperaba que aún se presentaran algunos proyectos de ley dirigidos a empresas de servicios públicos.

"Si bien creemos que la principal amenaza de desmantelar CPS Energy puede haber desaparecido con el cambio de elecciones", expuso Coyle, "sin duda se seguirán presentando proyectos de ley, y esas dos empresas de servicios públicos son tan fundamentalmente importantes para nuestra organización que siguen estando en lo más alto de nuestra lista de prioridades".

Otras prioridades incluyen asegurar el apoyo estatal para los proyectos de reurbanización del centro de la ciudad, obtener financiación para la infraestructura de control de inundaciones y promover la propuesta de la autopista South Texas Parkway.

Si bien esas prioridades se mantendrán, los miembros del comité acordaron el lunes ampliar la postura del ayuntamiento en torno a la legislación estatal para incluir los puntos que el alcalde describió en un memorando tras los resultados de las elecciones. Estos incluyen el apoyo a la ampliación de Medicaid, la derogación de las leyes restrictivas de inmigración y atención médica reproductiva, la eliminación de las barreras al voto y el restablecimiento de la autoridad del gobierno local.

Además de los cambios de política solicitados por el alcalde, los miembros del comité también debatieron la incorporación de posturas sobre la financiación de la educación pública, la protección contra la discriminación en la vivienda, el desarrollo del personal médico y la legislación sobre el cuidado de los animales.

Pero apoyar esos cambios no significa necesariamente que la ciudad vaya a convertirlos en el centro de sus esfuerzos de cabildeo en Austin.

Coyle explicó que los funcionarios municipales a menudo tienen pocas oportunidades para hacer solicitudes específicas a los legisladores estatales, por lo que es importante distinguir entre la legislación que la ciudad quiere que los legisladores impulsen y los proyectos de ley que simplemente apoya.

El concejal Edward Mungia hizo eco de ese sentimiento, señalando que otras organizaciones y coaliciones ya están abogando por cuestiones como la ampliación de Medicaid, la financiación de la educación pública y la derogación de la llamada ley de la "Death Star/Estrella de la Muerte" del estado, que limita la autoridad reguladora de los gobiernos locales.

"Hay algunas cosas con las que podemos decir que apoyamos... Vamos a hacerlo, a añadir nuestro nombre a la lista, y podemos pronunciarnos al respecto si es necesario", señaló Mungia. "Pero luego están otras cosas que impulsaremos específicamente durante todo el proceso".

El presidente del comité, Jalen McKee-Rodriguez, coincidió con la necesidad de ampliar las posturas de la ciudad sobre la legislación estatal, pero hizo hincapié en la importancia de establecer dichas posturas antes de que comience la sesión legislativa.

Recordó que cuando se unió al comité en 2021, el ayuntamiento no se había pronunciado sobre varias leyes dirigidas a la comunidad LGBTQ durante las sesiones extraordinarias. Posteriormente, los concejales tuvieron que presionar para que la ciudad se pronunciara una vez iniciada la sesión.

McKee-Rodriguez añadió que la creación anticipada de esos puestos permitiría al personal de asuntos gubernamentales de la ciudad responder a la legislación a medida que se presenta, en lugar de tener que volver al consejo para obtener instrucciones adicionales.

"Lo que quiero es asegurar que desde el primer día, cuando comience la sesión, los proyectos de ley ya se hayan presentado y nuestro equipo pueda comprender la dirección que tome el consejo", puntualizó McKee-Rodriguez. "En lo que respecta al contexto legislativo, no deberíamos tener que volver para solicitar más enmiendas".

El enfoque del comité permitirá a San Antonio tomar postura sobre una gama más amplia de leyes desde el inicio de la sesión, aun cuando las perspectivas para algunas de esas propuestas siguen siendo inciertas.

A pesar de las victorias de los Demócratas en noviembre, los Republicanos mantuvieron el control del Senado de Texas, dejando la Legislatura dividida entre los dos partidos.

En una entrevista posterior a la reunión, Coyle consideró que el personal de la ciudad debe establecer expectativas realistas sobre lo que se podría lograr con esa Legislatura dividida.

"En este momento no se trata de un caos total", anotó Coyle. "Tenemos dos cámaras de comercio diferentes que pueden tener opiniones distintas sobre algunos de estos temas, pero está claro que, si nuestros funcionarios electos locales quieren apoyar estas iniciativas, entonces esa es la instrucción que debemos dar al personal cuando estemos allí realizando nuestras labores".

Las revisiones propuestas podrían ser presentadas ante el pleno del Ayuntamiento el 3 de diciembre, antes del inicio de la sesión legislativa el 12 de enero.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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