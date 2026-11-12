San Antonio y Kerrville abren centros de atención ante desastres de FEMA para texanos afectados por las tormentas de verano.

Lee esta historia en inglés.

Los centros de recuperación ante desastres de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA son sus siglas en inglés) ya están abiertos en los condados de Bexar y Kerr para los residentes de Texas afectados por las fuertes tormentas e inundaciones del verano ocurridas entre el 12 de julio y el 14 de agosto de 2026.

Los residentes pueden encontrar ayuda al acudir en persona a un centro de atención ante desastres tanto en San Antonio como en Kerrville.

El centro de ayuda de San Antonio está ubicado en la Biblioteca de Las Palmas ubicada en el 515 de Castroville Road. Abre de 12:30 a 19:30 los lunes y martes, y de 10:30 a 17:30 de jueves a sábado. El centro permanece cerrado los miércoles y domingos.

El centro de ayuda de Kerrville está en la Iglesia Calvary Temple en el 3000 del TX-534 Loop. Abre de 8:00 a 18:00 de lunes a sábado. Cierra los domingos. No se requiere cita previa.

Esta asistencia de FEMA está disponible para propietarios de viviendas e inquilinos en Bexar, Kerr y 18 condados elegibles .

El plazo para solicitar la ayuda de FEMA para la recuperación tras un desastre natural finaliza el 29 de diciembre.

FEMA aconseja a los afectados que primero presenten reclamaciones a sus proveedores de seguros antes de solicitar ayuda federal. Luego pueden registrarse para recibir asistencia en línea en https://www.disasterassistance.gov/ , llamando al 1-800-621-3362 o utilizando la aplicación de FEMA .

Los residentes también pueden buscar un centro ingresando su código postal en FEMA.gov/RDC .

Para obtener información sobre adaptaciones de accesibilidad o para acceder a un intérprete de lengua de señas (ASL son sus siglas en inglés), llame al 833-285-7448. Para español, presione 2.

Este apoyo estuvo disponible después de que a Texas se le concedió una apelación para obtener fondos de Asistencia Individual de FEMA en respuesta a las fuertes tormentas e inundaciones que afectaron a las comunidades el verano pasado.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

TPR fue fundado y es apoyado por nuestra comunidad. Si usted valora nuestro compromiso con los más altos estándares de periodismo responsable y puede hacerlo, por favor considere hacer su regalo de apoyo hoy.