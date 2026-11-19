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El fiscal de distrito saliente del condado de Bexar, Joe Gonzales, afirmó que su oficina redujo su acumulación de casos de delitos graves a más de la mitad en los últimos tres años, lo que marca un progreso significativo en cuanto a uno de los desafíos persistentes que definió su administración.

Durante su presentación final ante el Tribunal de Comisionados el martes, Gonzales informó que el número de casos pendientes había disminuyó de 6,330 en noviembre de 2023 a 2,805, una reducción de aproximadamente 56%.

El retraso incluye casos de delitos graves que involucran a acusados puestos en libertad bajo fianza y que han estado pendientes durante más de 180 días, así como casos en los que no se ha realizado ningún arresto y que han estado a la espera de una decisión sobre la formulación de cargos durante más de un año.

Las disminuciones han sido respaldadas por el " equipo de reducción de ingresos de alto riesgo ", una iniciativa de horas extras establecida en noviembre de 2023 que permite a los fiscales revisar casos fuera de su horario laboral regular".

Desde que se puso en marcha la iniciativa, 76 fiscales han trabajado más de 12,600 horas extras. Gonzales afirmó que esta labor adicional contribuyó a aumentar el número de acusaciones por delitos graves, pasando de un promedio anual de aproximadamente 11,400 antes del programa a más de 16,000 en 2025.

Gonzales afirmó que su oficina también ha tomado decisiones sobre la imputación de cargos en los 6,330 casos que originalmente conformaban la acumulación de casos pendientes, aunque han seguido ingresando nuevos casos al sistema.

Sin embargol a pesar de ese progreso, Gonzales reconoció que la oficina sigue enfrentando la escasez de personal que amenaza su capacidad para atender los casos que llegan.

La Fiscalía del Condado de Bexar cuenta actualmente con 17 puestos vacantes de fiscal, una cifra inferior a los aproximadamente 30 que tenía a principios de año. Gonzales atribuye los problemas de personal, en parte, a los salarios más altos que ofrecen los condados rurales vecinos, que reciben financiación estatal adicional para aumentar la remuneración de los fiscales en virtud del Proyecto de Ley 22 del Senado.

Previamente buscó hacer ajustes salariales a fiscales con experiencia para retener al personal, pero finalmente los cambios no se incluyeron en el presupuesto aprobado por el condado.

Gonzales consideró que es improbable que el retraso desaparezca por completo e instó a los comisionados a apoyar los esfuerzos para reclutar y retener fiscales mientras su sucesora, la ex jueza del Cuarto Tribunal de Apelaciones Luz Elena Chapa , se prepara para asumir el cargo.

"Le ruego a este tribunal que brinde a la jueza Chapa y a su equipo todo el apoyo posible", pidió Gonzales. "Los problemas que he experimentado con la reducción de nuestros fiscales continuarán a menos que podamos aumentar los salarios de nuestro personal".

Chapa, quien ganó las elecciones de noviembre después de hacer campaña para reformar la gestión de la oficina , asistió a la reunión informativa junto con miembros de su equipo de transición.

Chapa hizo de la resolución del retraso en los casos un pilar fundamental de su campaña, prometiendo conformar un equipo especial para revisar los casos pendientes y priorizar aquellos que involucran a delincuentes violentos reincidentes. Asimismo, se comprometió a reconstruir las relaciones con las fuerzas del orden, que fueron afectadas durante el mandato de Gonzales.

A pesar de las críticas a su administración que marcaron las campañas electorales, la reunión informativa del martes marcó un intercambio de cooperación entre el fiscal de distrito saliente y el entrante.

Gonzales señaló que su administración ya había iniciado conversaciones con el equipo de Chapa y que estaba comprometido a garantizar una transición sin contratiempos.

"Hemos estado conversando, y mi administración está comprometida con una transición sin contratiempos y con brindar toda la ayuda posible", aseguró Gonzales a los comisionados. "Le deseamos mucho éxito en la continuación del trabajo que realizan los fiscales y el personal".

Chapa agradeció a Gonzales sus ocho años de servicio y reconoció el trabajo que queda por delante.

"Gracias por su firme compromiso con la gente del condado de Bexar y muchas gracias a todos los que han trabajado diligentemente en la oficina del fiscal de distrito", respondió Chapa. "Tenemos mucho trabajo por delante y estoy totalmente comprometida".

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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