Mike Casey, gran promotor de las artes en San Antonio, ha fallecido.

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San Antonio ha perdido a uno de sus más auténticos amantes de las artes, Mike Casey. Casey era conocido, entre otras cosas, por haber mantenido durante años un trabajo que en realidad no existía.

"A Mike Casey lo llamaban cariñosamente ' Alcalde de Southtown ', un gran amigo de las artes y un gran amigo de todos nosotros", dijo Angela Martinez.

Martinez sostiene Slab Cinema y hace cinco años organizó una exposición de arte en Blue Star dedicada exclusivamente a Casey. Entonces celebraba su cumpleaños número 80.

"Organicé una fiesta de cumpleaños para él, y participaron muchos artistas diferentes que crearon obras de arte dedicadas a Mike, o inspiradas en Mike, o que eran sobre Mike", recordó Martinez.

La exposición abarcaba pinturas de Casey, obras de Casey en azulejo y fotografías de Casey.

Y al igual que las numerosas representaciones de Mike Casey que crearon los artistas, ellos también tenían muchas razones para admirarlo.

"Años atrás, trabajó como abogado y poseía muchas casas en el área de King William, y comenzó a comprarlas antes de que King William fuera arreglado o gentrificado", explicó Martinez. "Y (él) fue realmente importante durante los primeros días de Southtown. Era una persona encantadora".

El tipo de apoyo que ofrecía Casey aminoraba la presión que algunos creadores sentían a la hora de desarrollar su arte.

"Era un gran defensor de las artes y poseía un complejo, un grupo de casas que ofrecía a artistas a precios muy bajos. Y muchos artistas pasaron por allí a lo largo de los años", expresó Martinez.

El alquiler económico que ofrecía no era una limosna, sino una ayuda para salir adelante. No tener que preocuparse por cómo pagar el alquiler les daba a los artistas el tiempo y el espacio necesarios para encontrar su propia voz.

Y allá donde iba en Southtown, Casey no pasaba desapercibido.

"Por lo general, se le veía por la ciudad con un traje de tela seersucker y un sombrero de paja", detalló Martinez. "Todo el mundo era amigo suyo. Todos tienen alguna anécdota sobre Mike Casey".

Mike Casey y su esposo José Chapa, artista visual, vivían en México, donde celebraron el 85 cumpleaños de Mike.

Todavía no hay noticias sobre un servicio conmemorativo.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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