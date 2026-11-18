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El lunes, líderes electos y organizaciones benéficas se congregaron en las escalinatas del Ayuntamiento de San Antonio para llamar la atención sobre la Semana Nacional de Concientización sobre el Hambre y la Falta de Vivienda, especialmente dado que el aumento del costo de vida ha agravado ambos problemas sociales.

Katie Wilson, presidenta y directora ejecutiva de Close to Home, dijo que tienen un plan estratégico de 5 años para reducir a la mitad el número de personas sin hogar en la zona, tanto entre quienes se quedan sin hogar por primera vez como para los que no tienen un techo donde vivir.

El plan se llama One Neighborhood: Where Everyone Has a Place to Call Home/Un Vecindario: Donde Todos Tengan un Lugar al Que Llamar Hogar.

"Esto nos da objetivos claros. Así, todas las agencias que realizan este trabajo colaboran entre sí y podemos hacer un seguimiento de nuestro progreso de la forma más clara posible".

Según explicó, el plan estratégico también incluye una amplia labor de acercamiento con personas sin hogar y apoyo continuo para quienes han encontrado vivienda, con el fin de evitar que vuelvan a la calle. En los últimos años, la cifra de personas sin hogar en la zona alcanzó las 14,000, según Wilson.

Los defensores de los derechos humanos afirmaron que la falta de vivienda y el hambre son dos problemas que suelen estar relacionados entre sí.

Eric Cooper, presidente y director ejecutivo del Banco de Alimentos de San Antonio, dijo que, debido a la inflación y al aumento de los precios de los alimentos y la gasolina, lo cual incrementa el número de personas necesitadas, su organización podría aprovechar el apoyo adicional por medio de donaciones y voluntarios.

"La semana que viene es Acción de Gracias. Es una comida tradicional que incluye pavo y guarniciones, a muchas familias les preocupa no poder conseguir esos ingredientes. Simplemente no los pueden comprar".

Gracias a las donaciones y a la ayuda de voluntarios, el Banco de Alimentos de San Antonio espera distribuir 35,000 pavos a quienes los necesiten durante estas fiestas.

Cooper agregó que la demanda de productos en el banco de alimentos ha aumentado 17% este año debido al incremento del costo de vida. Indicó que esperan atender a unas 140,000 personas necesitadas por semana este año, en comparación con las 120,000 de años anteriores.

El encarecimiento del combustible para el transporte de alimentos también forma parte del problema.

"El precio de una lechuga es menor que el costo de transportarla de California a Texas", ejemplificó Cooper. "Así que, si piensas que hay más gente gastando dinero en gasolina que en la compra, la situación es alarmante. Hay familias que tienen dificultades para alimentarse".

Cooper destacó que "el alquiler es lo primero", refiriéndose a cómo se desvían los fondos destinados a la alimentación. Añadió que, para colmo, se han implementado cambios en los beneficios del programa SNAP bajo la Presidencia de Trump.

"El programa SNAP está enfrentando dificultades en este momento", expuso. "Hay algunos cambios importantes en las políticas sobre quiénes son elegibles, y ha habido una disminución significativa en el número de personas que cumplen con los requisitos para recibir SNAP".

Los beneficios del programa SNAP reemplazaron lo que antes se conocía comúnmente como "estampillas de alimentos".

Durante el evento en el ayuntamiento, dos mujeres interrumpieron a los oradores, pidiendo auxilio a gritos tras advertir que cuadrillas municipales habían desmantelado un campamento de personas sin hogar bajo una autopista. Mostraron a Texas Public Radio imágenes grabadas con teléfonos móviles en las que se veían camiones de plataforma con grandes contenedores de basura transportando objetos desde debajo de la vialidad.

Wilson admitió que los campamentos de personas sin hogar en las vías públicas son objeto de mucho debate entre activistas, residentes y la ciudad.

"Creo que se llama desmantelamiento de campamentos", describió. "Me parece que es uno de los temas más controvertidos. Es decir, la población que no vive en la calle quiere ver alguna respuesta, y lo entiendo perfectamente. Pero al mismo tiempo, sabemos que desalojar a la gente de una zona o forzarlos a mudarse no resuelve el problema de fondo, que es sacar a la gente de la calle".

Wilson mostró entusiasmo porque, en 2027, en colaboración con Housing Trust, pondrán en marcha un plan para el campamento de Cattleman Square, en el lado oeste, cerca del centro de la ciudad, con el objetivo de comprender las necesidades de cada persona y crear un plan personalizado para que todos puedan salir de la calle.

Y precisó que están colaborando con el Departamento de Policía de San Antonio para suspender temporalmente las labores de desalojo mientras elaboran el plan para el campamento. Indicó que avisarían a los ocupantes del campamento de la plaza que se cerraría, pero que tendrían tiempo para reubicarlos. Detalló que la ciudad de San Antonio también está probando el mismo modelo.

Wilson compartió que, en su opinión, el plan para el campamento equilibra las quejas de los residentes y las necesidades de quienes viven allí.

Tanto Wilson como Cooper dijeron que los residentes de San Antonio que tengan una inquietud al respecto pueden visitar los sitios web de sus organizaciones para Close to Home y el Banco de Alimentos de San Antonio, respectivamente, para obtener más información sobre el hambre y la falta de vivienda, y sobre cómo donar o ser voluntario.

Wilson expresó que se necesitan voluntarios para el censo de personas sin hogar que se realizará en la comunidad en enero.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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