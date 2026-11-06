Se levanta la prohibición de quemas en el condado de Bexar al acercarse las fiestas

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Las autoridades del condado de Bexar anunciaron que se levantó la prohibición de quemas en las zonas no incorporadas del condado, con efecto inmediato.

El condado indicó que las recientes lluvias han reducido considerablemente el riesgo de incendios. Sin embargo, las autoridades instaron a los residentes a seguir practicando medidas de seguridad contra incendios, como cubrir los barriles y fogatas con rejillas para evitar que salten brasas.

Si el riesgo de incendio sigue siendo bajo, es posible que el condado no necesite restringir ciertos fuegos artificiales, incluidos los misiles con aletas y los cohetes con varillas, durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

En general, el uso de fuegos artificiales está permitido en las zonas no incorporadas del condado, sujeto a restricciones aplicables, pero las autoridades instan a los residentes a utilizarlos de forma responsable para evitar daños a la propiedad o lesiones.

Consejos de seguridad contra incendios

La Oficina del Jefe de Bomberos del Condado de Bexar ofrece consejos de seguridad adicionales para cualquier tipo de quema al aire libre.



Consulte las condiciones meteorológicas antes de encender fuego. Evita encender fuego en días ventosos o secos.

Nunca deje un fuego sin vigilancia.

Tenga a mano herramientas para la extinción de incendios, como una manguera de jardín, cubetas con agua o un extintor.

Limpie la zona alrededor de la quema, retirando la vegetación seca, los escombros o cualquier cosa que pueda incendiarse fácilmente.

Asegúrese de que el fuego esté completamente apagado removiendo las cenizas hasta que estén frías al tacto.

Llame al 9-1-1 inmediatamente si un incendio comienza a propagarse o se vuelve incontrolable.

Los incendios en las áreas no incorporadas del condado son gestionados por los Distritos de Servicios de Emergencia que rodean los límites de San Antonio. Para obtener más información sobre las normas de quema al aire libre o para verificar si una propiedad se encuentra dentro del área no incorporada del condado de Bexar, los residentes pueden visitar el .sitio web de los Jefes de Bomberos del Condado de Bexar.

Consideraciones meteorológicas

Hasta el miércoles, el condado había registrado algo más de 32 pulgadas de lluvia este año. Esto representa casi tres pulgadas y media por encima del promedio acumulado del año, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Los expertos del Servicio Meteorológico Nacional prevén la llegada de un nuevo frente frío a la zona de San Antonio el jueves. Este frente frío aumentará las probabilidades de lluvia el sábado y el domingo. Aproximadamente la mitad de la zona podría experimentar precipitaciones ambos días.

Las temperaturas máximas de la tarde del fin de semana difícilmente alcanzarán los 70 grados, y las mínimas de la madrugada estarán en torno a los 50 grados.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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