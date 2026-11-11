Cómo la carestía fomenta el problema de los perros callejeros en San Antonio

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Dentro de la circunvalación Loop 410, es probable que en un viaje rutinario al trabajo o a la escuela se vea al menos un perro callejero vagando por la zona. Esto suele ser el resultado de que la gente abandona a sus perros en la vía pública.

San Antonio enfrenta una grave crisis de perros abandonados, a tal grado que el ayuntamiento apenas puede atender el 50% de las llamadas que reportan animales callejeros. A esto se suma la incapacidad del Servicio de Cuidado Animal para recibir a los perros que las personas desean entregar legalmente. El departamento simplemente no cuenta con el espacio ni los recursos necesarios para hacerlo.

La gente está abandonando y entregando a sus animales domésticos porque tener una mascota se ha vuelto demasiado caro, sobre todo ahora que el país enfrenta una crisis de asequibilidad.

Los problemas se multiplican, literalmente, porque los perros abandonados que no están esterilizados se reproducen naturalmente. Cuantos más perros callejeros hay, más perros callejeros habrá. Y así la crisis se sigue dando.

En San Antonio abundan las personas bondadosas. Muchos quieren —y a menudo lo hacen— rescatar a un animal callejero o de un refugio, pero cuidarlo adecuadamente una vez que está en casa no es barato.

La defensora de la seguridad pública local Tracy Voss dijo a Texas Public Radio que tener un perro puede costar hasta 2,500 dólares al año. Este total incluye la esterilización, las vacunas y otras visitas veterinarias rutinarias, así como la alimentación, los cuidados preventivos, los juguetes y demás artículos de uso diario. ¿Y qué tal el gasto de una visita veterinaria de emergencia? En resumen, tener un perro es una inversión considerable.

Las personas de buen corazón a menudo se dan cuenta de que simplemente no pueden afrontar el gasto, así que intentan entregar a su mascota a los Servicios de Cuidado Animal. Desafortunadamente a menudo el gobierno local no puede recibir de inmediato a un animal abandonado, y la espera para una cita puede ser de tres a cuatro meses, explicó Voss. Las personas que no pueden esperar tanto tiempo tienden a abandonar a su perro.

Luego surge el problema de reportar un animal callejero. Algunos llaman a los Servicios de Cuidado Animal (ACS, por sus siglas en inglés) con la esperanza de que sus impuestos se utilicen para este fin. Sin embargo, Voss afirmó que los ACS simplemente no tienen la capacidad para recoger perros que no representen una amenaza directa para la seguridad. Añadió que a menudo se les indica a las personas que dejen al animal donde lo encontraron. El tiempo de espera para estas mascotas suele ser de seis a siete meses, según Voss.

La ciudad de San Antonio ha estado trabajando para solucionar dicho problema. Voss declaró a TPR que, en los últimos tres años, San Antonio ha aumentado el presupuesto y la plantilla de los Servicios de Cuidado Animal, así como las sanciones económicas para quienes no mantienen a sus animales en un lugar seguro.

Todos estos son esfuerzos para controlar la crisis de los perros abandonados. Sin embargo, está la pregunta: ¿Es suficiente?

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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