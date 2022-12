TPR Noticias al Día–Jueves, 22 de diciembre de 2022

Los defensores de los inmigrantes en el Valle del Río Grande continúan procesando a los solicitantes de asilo. Los líderes locales piden reformas mientras esperan escuchar si la Corte Suprema permitirá la eliminación de una controvertida política de salud pública conocida como Título 42.

Un juez del condado de Kinney determinó inconstitucional la aplicación de cargos criminales de allanamiento bajo el controvertido programa de seguridad fronteriza del gobernador Greg Abbott, Operation Lone Star. Dijo que la regla es inconstitucional por ser discriminatoria contra los hombres migrantes.

Una comisión estatal sobre antisemitismo ha recomendado ocho propuestas de políticas antes de la sesión legislativa del próximo año.El informe es una respuesta al aumento de los crímenes de odio antisemitas en Texas.Es emitido por la Comisión Asesora del Holocausto, Genocidio y Antisemitismo de Texas y es el primero de su tipo en Texas. Citó 112 informes de crímenes de odio antisemitas en todo Texas en 2021.

Casi 400 nuevos casos de coronavirus fueron confirmados en el condado de Bexar ayer, miércoles. El nivel de riesgo de COVID para el condado es “medio” y está empeorando.Se han confirmado cuatro muertes relacionadas con COVID en los últimos 7 días.

CPS Energy se está preparando para la ola de frío que llevará temperaturas muy por debajo del punto de congelación a partir de esta noche, jueves. Es posible que los fuertes vientos puedan causar cortes de energía aislados. ERCOT, el administrador de la red eléctrica para la mayor parte de Texas, no anticipa ningún problema con la red durante el congelamiento. Sin embargo, es una buena idea estar preparado.

El entrenador de los San Antonio Spurs, Gregg Popovich, y el jugador de los Spurs, Tony Parker, fueron seleccionados el miércoles como nominados para el Salón de la Fama (Hall of Fame) del Baloncesto de Naismith, clase de 2023. Junto a los nominados elegibles se encuentra la ex entrenadora asistente de los Spurs, Becky Hammon. Los finalistas se anunciarán en febrero.

La celebración número treinta de la Fiesta de Compartir (Feast of Sharing) de HEB se lleva a cabo hoy, jueves, en el Centro de Convenciones Henry B. Gonzalez. Los residentes de San Antonio darán las gracias juntos y compartirán una comida festiva. Cientos de voluntarios servirán una comida gratis a más de 10,000 personas. El evento está abierto al público e incluye música en vivo, entretenimiento y visitas con Santa.Las vacunas gratuitas contra la gripe y el COVID-19 también estarán disponibles hasta agotar existencias. Se lleva a cabo de 11 am a 3 pm. VIA también ofrece viajes gratis.

