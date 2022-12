TPR Noticias al Día–Viernes, 16 de diciembre de 2022

Se espera que el fin del Título 42 la próxima semana cause un aumento dramático en el número de inmigrantes que cruzan la frontera sur de Estados Unidos, aún más allá de los niveles más altos de todos los tiempos que se informan hoy. En respuesta a las oleadas recientes, Texas bloqueó el jueves a la Administración Biden para que no ponga fin a los Protocolos de Protección de Migrantes [MPP]. "Permanecer en México", o “Remain in Mexico”, como suele llamarse, es una política de la era Trump que requería que los solicitantes de asilo esperaran en México mientras se procesaban sus casos judiciales.

Mientras que el gobernador de Texas, Greg Abbott, y el fiscal general del estado califican los cruces de inmigrantes en la frontera sur como una “invasión”, un importante republicano de Texas dice que no está de acuerdo. El senador estadounidense John Cornyn dice que el término no encaja del todo. Sin embargo, se refiere a ella como "una crisis humanitaria de seguridad pública y salud pública" y dice que cree que la palabra "invasión" trae algunas otras connotaciones que realmente no se aplican en este contexto. La retórica en torno a la frontera se ha intensificado antes del próximo miércoles. Ahí es cuando se espera que finalice una política fronteriza de la era de la pandemia conocida como Título 42, a menos que intervenga un tribunal federal.

El informe de mortalidad materna de Texas, largamente demorado, se publicó el jueves. Encontró que persisten las disparidades entre los residentes negros, que sufrieron el doble de muertes relacionadas con el embarazo que los blancos no hispanos. También encontró que el 90 por ciento de las muertes relacionadas con el embarazo revisadas en 2019 eran prevenibles. La violencia también contribuyó al 27 por ciento de las muertes relacionadas con el embarazo, incluidos los homicidios y los suicidios. El informe bienal fue publicado conjuntamente por el Comité de Revisión de Mortalidad y Morbilidad Materna y el Departamento de Servicios de Salud del Estado. Su lanzamiento se retrasó más de tres meses.

El congresista de San Antonio Joaquín Castro y el Caucus Hispano del Congreso celebraron la inclusión de una película latina en el Registro Nacional de Cine. La película de 1982 "La balada de Gregorio Cortez" fue una de las 25 películas nominadas para su inclusión en el registro. Es parte del esfuerzo del caucus para resaltar las contribuciones latinas a los medios y el entretenimiento estadounidenses.

El número oficial de muertos por COVID-19 en Texas ha superado las 90 mil personas. Los funcionarios estatales de salud informaron el sombrío hito el miércoles. El aumento de las muertes por coronavirus se ha desacelerado considerablemente desde el año pasado, cuando cientos de tejanos morían todos los días. El número de nuevos casos de COVID continúa aumentando nuevamente después de tocar un punto bajo a principios de noviembre. El aumento de esta temporada coincide con un aumento en los casos de gripe y RSV.

TPR fue fundado y es apoyado por nuestra comunidad. Si usted valora nuestro compromiso con los más altos estándares de periodismo responsable y puede hacerlo, por favor considere hacer su regalo de apoyo hoy.