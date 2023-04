TPR Noticias al Día: Martes, 4/11/23– Proyecto de ley presentado en el Senado de Texas prohibiría semanas escolares de cuatro días

Un proyecto de ley presentado en el Senado de Texas prohibiría a los distritos escolares implementar semanas escolares de cuatro días. El proyecto de ley requeriría que los distritos escolares proporcionen un mínimo de 175 días de instrucción... lo que exigiría una semana de 5 días.

El congresista de San Antonio Joaquín Castro y otros tres legisladores están instando al Departamento de Justicia de EE. UU. a realizar una revisión posterior a la fusión de Warner Media/Discovery.

La editorial de los periódicos del Valle del Río Grande dice que planea reducir el número de ediciones impresas a cinco días a la semana. Esto afectará a los periódicos de AIM Media Texas, incluidos The McAllen Monitor, The Valley Morning Star y The Brownsville Herald.

El Puerto de Laredo ha ganado el puesto número 1 como el puerto de comercio internacional más activo del país a partir de febrero. Los datos de la Oficina del Censo de EE. UU. sugieren que la ciudad ganó 24.600 millones de dólares en el comercio bidireccional en general.

