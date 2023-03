TPR Noticias al Día: Lunes, 3/20/23–Alerta emitida sobre productos farmacéuticos de México

El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha emitido una advertencia sobre la compra de productos farmacéuticos en México. Los informes de los medios, dicen que las farmacias en México han estado vendiendo algunos medicamentos que están contaminados con fentanilo y metanfetamina. Para obtener más información sobre productos farmacéuticos en México, consulte la página de información de México del departamento de estado o el sitio web de los CDC.

La Propuesta A, también conocida como el “Justice Charter” de San Antonio, permanecerá como un solo elemento de la boleta electoral según una decisión de la Corte Suprema de Texas anunciada el sábado. Los votantes de San Antonio decidirán sobre la Prop A en las elecciones municipales del 6 de mayo.

La Biblioteca Sucursal de Las Palmas de San Antonio cerró hoy lunes [20 de marzo] para una extensa renovación. Los servicios provisionales se brindarán en la Biblioteca Sueltenfuss en el campus de Our Lady of the Lake University.

La Oficina del Sheriff del Condado de Bexar aumentará su presencia en las escuelas secundarias Southwest y Brennan durante el resto del año escolar.

