TPR Noticias al Día: Miércoles, 3/1/23–Tesla construirá nueva fábrica en México

El fabricante de automóviles eléctricos Tesla anunció a los inversores que se construyera una nueva fábrica en México.

Al menos 3,000 licencias de conducir de Texas fueron enviadas a un grupo del crimen organizado chino durante un plan fraudulento dirigido a los estadounidenses de origen asiático. El director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Steve McCraw, dijo a un comité de la Cámara el lunes que el grupo obtuvo datos personales sobre los tejanos asiáticos a través de la web oscura.

Un nuevo informe de una organización ambiental sin fines de lucro le dio a Texas una calificación reprobatoria en la regulación de la contaminación por plomo en el agua potable de las escuelas. El informe "Get the Lead Out" del Centro de Políticas e Investigación de Environment Texas revisó las leyes y regulaciones de las pruebas de plomo en las escuelas de los 50 estados.Texas fue uno de los 27 estados que recibió una clasificación "F".

Our Lady of the Lake University fue una de las ocho escuelas de Texas que recibió una subvención federal para ampliar el acceso a Internet de alta velocidad. OLLU recibirá 2.2 millones de dólares para su proyecto piloto Connecting Minority Communities. OLLU se encuentra en el código postal 78207, que tiene el acceso más bajo a computadoras y banda ancha de la ciudad.

