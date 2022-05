Presentamos La Línea: Una Odisea Haitiana

Cuando 16,000 personas haitianas llegaron a Del Río, Texas, en septiembre de 2021, la crisis humanitaria llenaba los titulares internacionales. Pero el improbable espectáculo en la frontera fue solo un vistazo de un viaje migratorio como ningún otro, uno que se extiende más de 16 mil kilómetros, desde los escombros del terremoto de Haití en 2010, a través de América del Sur, hasta Del Rio y los suburbios de Houston.

Para la primera temporada de La Línea, Texas Public Radio y el Houston Chronicle exploran la historia humana detrás de esta odisea haitiana, junto con las fuerzas sísmicas en juego: políticas migratorias, las relaciones entre Haití y Estados Unidos y la promesa incumplida de reconstruir la llamada Perla del Caribe.

Episodio 1 de La Línea se estrenará en español e ingles el 18 de mayo, Día de la Bandera de Haití. Suscríbanse a esta platforma para recibir un nuevo episodio cada semana.

Lea más en el Houston Chronicle: Inside the brutal 10,000-mile journey Haitian migrants make in search of a home.