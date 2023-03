TPR Noticias al Día: Viernes, 3/10/23–Semana en Resumen

La fecha de ejecución del 5 de abril para un condenado a muerte de Texas que se cortó los ojos se retrasó. Thomas tiene una enfermedad mental grave y dice que Dios le dijo que matara a su esposa separada, a su hijo y a su pequeña hija en 2004.

El Distrito Escolar Independiente del Noreste en San Antonio dice que pondrá a disposición en todos sus campus un tratamiento de sobredosis que podría salvar vidas.

Los fideicomisarios votaron el lunes para autorizar Narcan, un aerosol nasal que combate las sobredosis de fentanilo u opioides.

Tres grandes universidades de Texas ya no requerirán que los candidatos a puestos de trabajo presenten declaraciones sobre su compromiso con la diversidad, la equidad y la inclusión. Texas A&M University, Texas State University y University of Houston son esas tres universidades.

El Aeropuerto Internacional de San Antonio dice que espera las vacaciones de primavera más concurridas que ha experimentado el aeropuerto en los últimos años. Se espera que más de 130 mil personas salgan del aeropuerto. Eso es un aumento de alrededor de 10 mil personas en comparación con el año pasado.

