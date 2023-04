Monumento histórico presentado en honor a Freddy Fender

Un monumento fue presentado el sábado en la casa del músico texano Freddy Fender en el Valle del Río Grande.

El McAllen Monitor informa que la casa de ladrillos de dos pisos en San Benito se encuentra en un terreno donde vivía la familia extendida de Fender y donde comenzó su vida de casado.

Los primos de Fender ahora viven en la casa.

La ceremonia de presentación del sábado estuvo a cargo de la Sociedad Histórica de San Benito.

Freddy Fender fue mejor conocido por éxitos como "Wasted Days and Wasted Nights" y "Before the Next Teardrop Falls".

Fender murió en su casa de Corpus Christi en 2006.