El acuerdo para el estadio de San Antonio ISD avanza; La ciudad cambia regla para pequeñas empresas en sus procesos de contratación; CPS ofrece nueva opción de pago

Lee esta historia en inglés.

Este es el resumen del TPR de los últimos titulares y novedades. Proporciona un resumen sucinto y claro de las historias que sigue TPR.

El clima de hoy: la máxima de hoy será 80 y la mínima será 64.

El acuerdo sobre el estadio de béisbol de San Antonio ISD avanza

La junta escolar de San Antonio ISD aprobó el lunes por la noche los lineamientos de un acuerdo para vender un terreno para el nuevo centro propuesto estadio de beisbol.

El Memorando de Entendimiento (MOU por sus siglas en ingles) especifica los términos bajo los cuales SAISD aceptaría vender su propiedad en Camaron St. al condado de Bexar.

El MOU incluye un acuerdo para viviendas asequibles y otras estipulaciones para el condado y el desarrollador Weston Urban.

La votación de la junta allana el camino para que los abogados redacten contratos legales, pero no es una votación oficial para vender el terreno.

El entrenador Popovich rompe el silencio tras sufrir un derrame cerebral

El entrenador en jefe de los San Antonio Spurs, Gregg Popovich, emitió su primera declaración el lunes después de sufrir un accidente cerebrovascular leve el mes pasado.

"Mientras trabajamos juntos en mi recuperación, quiero tomarme un momento para compartir que el gran apoyo que hemos recibido durante este tiempo ha sido realmente abrumador de la mejor manera posible," dijo el entrenador Pop en el comunicado.

El veterano entrenador asistente de los Spurs, Mitch Johnson, ha tomado el mando como entrenador interino en ausencia de Popovich.

No está claro cuándo regresará Popovich.

El Ayuntamiento cambia las políticas de contratación

El Ayuntamiento de San Antonio votó este mes para dejar de dar preferencia a las pequeñas empresas propiedad de mujeres y minorías en sus procesos de contratación.

El programa de la ciudad tenía como objetivo dar a los grupos históricamente desfavorecidos una ventaja para obtener contratos municipales. La nueva política entrará en vigor el próximo agosto.

Krystal Cross, directora ejecutiva del Alamo City Black Chamber of Commerce, dijo que eliminar el sistema no era necesariamente algo malo.

"Estoy bastante segura de que eliminarlo probablemente será una tarea más difícil para nosotros conseguir contratos, pero tal vez ahora sería un campo de juego igualitario, por lo que tal vez no importa quién seas, tengas las mismas oportunidades," dijo.

Los clientes de CPS tienen una nueva opción de pago

CPS Energy anunció nuevas opciones de pago en tienda para los clientes.

Las facturas de energía ahora se pueden pagar en efectivo en minoristas como HEB, CVS y Walgreens.

Los clientes pueden realizar pagos en la caja o en una estación designada y allí presentar el código de barras de una factura de CPS.

Se aceptan tarjetas de débito en minoristas selectos como Dollar General, Family Dollar y HEB. No se aceptan tarjetas de crédito.

Los expertos advierten sobre los peligros del vapeo

El vapeo excesivo se ha convertido en una gran preocupación para los padres de adolescentes en todo el país.

A nivel local, una escuela secundaria de Boerne eliminó las puertas de los pasillos que conducen a los baños en un esfuerzo por tomar medidas enérgicas contra el vapeo. Esto resalta una tendencia más amplia en los EE. UU. de adolescentes que usan y "piratean" cigarrillos electrónicos.

Delaney Ruston, médico formado en Stanford, le dijo a “The Source” de TPR que las empresas están minimizando los riesgos del vapeo promocionando sabores como la sandía o el mango.

Dijo que una prohibición nacional de los cigarrillos electrónicos con sabores probablemente disminuiría su uso entre los adolescentes.

La aplicación de entrega destaca las tendencias de Texas

Favor es la aplicación de entrega a pedido de H-E-B, y ha lanzado su informe anual sobre lo que Texas ordenó en 2024.

Los tacos encabezan la lista de platos más entregados, seguidos por las hamburguesas.

El queso superó a la salsa y al guacamole como la mejor salsa para patatas fritas. Se ordenaron suficientes papas fritas para cubrir la I-35 desde San Antonio a Austin y viceversa.

El albarán de entrega más popular en la aplicación fue "no toques la puerta al llegar."

El Registro Nacional de Cine agrega 5 películas dirigidas por latinos

Se han agregado cinco nuevas películas dirigidas por latinos al Registro Nacional de Cine de la Biblioteca del Congreso.

Cuatro de ellos estaban entre 25 películas nominadas para su inclusión por el congresista de San Antonio Joaquín Castro y el Caucus Hispano del Congreso a principios de este año, incluyendo Mi Familia, American Me, Up in Smoke y Spy Kids.

Star Trek II: The Wrath of Khan también fue incluido y presenta al icónico actor latino Ricardo Montalbán.

"Las nuevas películas dirigidas por latinos agregadas al Registro Nacional de Cine cuentan historias complejas y a veces difíciles, presentando a latinos como héroes y villanos, inmigrantes trabajadores, bromistas, viajeros espaciales y mucho más," dijo Castro en un comunicado.

Este año marca la mayor cantidad de inducciones de películas dirigidas por latinos en la historia del Registro.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

TPR fue fundado y es apoyado por nuestra comunidad. Si usted valora nuestro compromiso con los más altos estándares de periodismo responsable y puede hacerlo, por favor considere hacer su regalo de apoyo hoy.