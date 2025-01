Los padres de alumnos se pronuncian contra los cierres de North East ISD; Sheriff Salazar responde a nuevas órdenes de Trump; Los Spurs dan información actualizada sobre Popóvich

Lee esta historia en inglés.

NEISD escucha a los padres sobre las consolidaciones escolares

Sean Maika, superintendente del Distrito Escolar Independiente del Noreste recomendado el semestre pasado cerrar permanentemente tres escuelas en medio de una disminución de la inscripción y un déficit de $38 millones de dólares.

Al menos 100 personas se reunieron anoche en la primera de tres reuniones comunitarias en la escuela primaria Wilshire, una de las escuelas que podrían cerrar.

Un grupo de padres afectados presionó a los administradores de NEISD para que retrasaran la votación sobre el cierre de escuelas. Maika dijo que el distrito ahorraría dinero al necesitar menos maestros.

La próxima reunión comunitaria de NEISD es esta noche a las 6 p.m. en la escuela primaria Clear Spring.

El sheriff del condado de Bexar responde a las nuevas órdenes de Trump

La administración Trump ha ordenado al Departamento de Justicia de Estados Unidos que procese a los funcionarios locales si desafían los esfuerzos federales de aplicación de la ley de inmigración.

El sheriff Javier Salazar dijo a la Radio Pública de Texas en un comunicado que su departamento no ha recibido ninguna solicitud para ayudar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas o ICE.

Dijo que su oficina, por supuesto, cumplirá con todas las leyes aplicables.

Salazar criticó previamente a Trump durante la Convención Nacional Demócrata del año pasado por sus propuestas de políticas de inmigración.

SAISD reafirma su compromiso de mantener seguros a los estudiantes

En una reunión de la junta directiva de San Antonio ISD el miércoles, padres y defensores de San Antonio ISD expresaron su preocupación por las nuevas políticas promulgadas por la administración Trump.

El Departamento de Seguridad Nacional rescindido una política de la era Biden que prohibía a los agentes arrestar inmigrantes en escuelas e iglesias.

El superintendente de SAISD, Jaime Aquino, aludió brevemente a los cambios y reafirmó el compromiso del distrito de fomentar un ambiente seguro y equitativo.

"Independientemente de su identidad, antecedentes o circunstancias, todo estudiante tiene derecho a una educación libre de miedo o discriminación", afirmó.

7 agentes del SAPD heridos en tiroteo en el lado norte

Los agentes de policía de San Antonio recibieron disparos anoche mientras respondían a un suicidio que se estaba produciendo en el extremo norte, cerca de Stone Oak Parkway.

El sospechoso disparó al primer oficial que llegó a la escena y a otros seis que respondieron más tarde.

El sospechoso fue asesinado a tiros después de un enfrentamiento de horas.

El jefe de policía William McManus dijo que, según la información preliminar, no está claro si los agentes SWAT le dispararon o si fue autoinfligido.

Los residentes de Soap Factory consideran demandar

Los residentes actuales y anteriores de Soap Factory Apartments en el centro de San Antonio dicen que podrían presentar una posible demanda contra la ciudad de San Antonio por su desplazamiento.

Los apartamentos se encuentran en el espacio de un estadio de béisbol propuesto para el equipo de béisbol de ligas menores de la ciudad. La ciudad ofreció $2,500 a cada residente si desalojaban antes de septiembre, según el San Antonio Current.

Los residentes alegan que no han recibido los costos de reubicación que les prometió la ciudad.

La ciudad le dijo al Current el estipendio depende del desarrollo del estadio, que no se ha resuelto.

Expertos en salud pública preocupados por la retirada de la WHO

El presidente Trump firmó el lunes una orden ejecutiva retirando a Estados Unidos de la agencia de salud de la Organización Mundial de la Salud (WHO son sus siglas en inglés.

La epidemióloga Katelyn Jetelina dijo que una retirada hará que Estados Unidos y otros países sean más vulnerables a enfermedades infecciosas y otras amenazas a la salud.

"No tengo ninguna duda de que la WHO desempeña un papel fundamenta," afirmó. "Está lejos de ser perfecto y necesitamos reformarlo, sí, pero definitivamente no abandonarlo."

Trump argumenta que la OMS manejó mal la pandemia de COVID-19 y que Estados Unidos pagó más a la organización en comparación con otros países.

Los Spurs dan información actualizada sobre el entrenador Popovich

Los funcionarios de los San Antonio Spurs dicen que el entrenador Gregg Popovich está progresando desde que sufrió un derrame cerebral en noviembre.

El director ejecutivo de los Spurs, R.C. Buford proporcionó la actualización en una conferencia de prensa en París. Dijo que el entrenador Pop regresará en un momento aún por determinar.

El entrenador interino Mitch Johnson también dijo que ha estado en contacto constante con el entrenador Pop sobre el juego del equipo.

Los Spurs juegan contra los Indiana Pacers en París hoy a las 13:00 horas.

