El Ayuntamiento de San Antonio considerará una tarifa de $5 para la Fiesta de Los Reyes en la Plaza del mercado el jueves

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La Fiesta comienza la próxima semana, y el jueves 9 de abril, el Ayuntamiento de San Antonio considerará la posibilidad de añadir una cuota de entrada para asistir a la Fiesta De Los Reyes en Market Square durante las horas pico

El precio propuesto de 5 dólares significa la primera vez que habría un costo financiero para ingresar al evento normalmente gratuito que dura diez días durante la Fiesta. Es uno de los pocos

Son pocos los eventos importantes de la Fiesta que no cobran entrada.

Después de dos tiroteos separados en 2023 y en 2024 nuevas vallas y controles de seguridad se agregaron en 2025. Esto resultó en una pérdida financiera para la Fundación Educativa Rey Feo Consejo, que organiza el evento, según documentos municipales.

La fundación recibió la aprobación inicial para organizar el evento en Market Square, propiedad de la ciudad. Actualmente, paga a la ciudad un mínimo de $135 000 dólares por el alquiler y cuotas adicionales por cada cerveza y bebida sin alcohol que se venda. Esto equivale a 75 centavos por cada cerveza y 25 centavos por cada bebida sin alcohol.

“Según los términos del contrato de licencia vigente, la ciudad es responsable de proporcionar personal de seguridad utilizando agentes del Departamento de Policía de San Antonio (SAPD son sus siglas en inglés), mientras que el licenciatario es responsable de toda la planificación, el montaje y la limpieza del evento”, decía un memorando del ayuntamiento.

Sin embargo, la fundación también debe cubrir los costos de seguridad no cubiertos por la ciudad, que incluyen el cercado y el personal para garantizar el acceso seguro. El costo estimado es de aproximadamente $250,000.

Ahí es donde entra en juego la tarifa de $5. La propuesta establece que la tarifa comienza a las 6:00 p.m. de lunes a viernes y a la 1:00 p.m. los fines de semana y el viernes de la Batalla de las Flores durante la Fiesta.

Yvette Ramirez, presidenta de la asociación de la plaza del mercado de agricultores, afirma que la tarifa se está considerando sin consultar a los vendedores que viven en Market Square. "No queremos cobrar a nadie por entrar a Market Square sólo para comprar en nuestros puestos o para comer en La Margarita. No debería haber ningún cargo por eso en ningún momento del día", declaró.

Ramirez y un grupo de inquilinos planean asistir a la reunión del consejo del jueves para expresar su oposición.

Si se aprueba la tasa, se generarán aproximadamente $400 000 dólares. Cualquier cantidad que supere los $250 000 dólares se repartirá entre la ciudad y la fundación: el 75% irá a la fundación y el resto a la ciudad.

El ayuntamiento votará el jueves por la mañana, justo una semana antes de que comience la Fiesta.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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