El Representante de San Antonio, Joaquín Castro, nominó “El Libro de La Vida” y “César Chávez” para su inclusión en el Registro Nacional de Cine

Lee esta historia en inglés.

El congresista de San Antonio Joaquín Castro publicó esta semana su cuarta lista anual de nominaciones de películas latinas para ser consideradas para ser incluidas en el Registro Nacional de Cine de la Biblioteca del Congreso.

Treinta películas formaron parte de las nominaciones de Castro para 2025, entre ellas "¡Chicano!" (1996), "Como agua para chocolate" (1992), "El libro de la vida" (2014) y "Bajo la misma luna" (2007).

Cada año, la Junta Nacional de Preservación de Películas de la Biblioteca del Congreso selecciona 25 películas nuevas con importancia cultural, histórica o estética para ser incluidas en el registro.

A pesar de que hay más de 900 títulos en el registro, menos del 5% se centra en historias impulsadas por latinos.

“En los últimos años, la Junta Nacional de Preservación Cinematográfica ha logrado avances significativos en el reconocimiento de la contribución de los latinos al cine”, escribió Castro en su carta de nominación. “Espero que la inclusión en el Registro Nacional de Cine continúe, ya que las contribuciones latinas a la cultura estadounidense deben celebrarse como corresponde”.

La lista de nominaciones de Castro se elaboró a partir de cientos de sugerencias del público. Ha conseguido el ingreso de seis películas en el Registro Nacional de Cine desde que se publicaron sus listas de nominaciones.

Esto incluye "¡Alambrista!" (1997), "The Ballad of Gregorio Cortez" (1982), "Mi Familia" (1995), "American Me" (1992), "Up in Smoke" (1978) y "Spy Kids" (2001).

Dé clic aquí para ver la lista completa de nominaciones de Castro para 2025.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

TPR fue fundado y es apoyado por nuestra comunidad. Si usted valora nuestro compromiso con los más altos estándares de periodismo responsable y puede hacerlo, por favor considere hacer su regalo de apoyo hoy.