La Marcha de Cesar Chávez por Arts & San Antonio está prevista para el sábado por la mañana

Lee esta historia en inglés.

La 29ª Marcha Anual Cesar E. Chavez por la Justicia de se llevará a cabo este sábado en San Antonio para rendir homenaje a la vida y el legado del líder laboral.

La marcha de dos millas de largo comienza a las 10 a.m. en Guadalupe y S. Brazos y termina en Civic Park.

VIA ofrecerá viajes gratuitos desde las 8 a.m. hasta las 2 p.m. en la Universidad Our Lady of the Lake.

Los autobuses recogerán a los asistentes para el servicio de regreso a lo largo de Market Street.

El llamado "padrino" del Mes de la Herencia Hispana, el coronel retirado de la Fuerza Aérea Gil Coronado, será el gran mariscal local de la marcha.

Chavez luchó por mejores condiciones y salarios para los trabajadores agrícolas y, junto con Dolores Huerta, estableció la Asociación Nacional de Trabajadores Agrícolas.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

TPR fue fundado y es apoyado por nuestra comunidad. Si usted valora nuestro compromiso con los más altos estándares de periodismo responsable y puede hacerlo, por favor considere hacer su regalo de apoyo hoy.