La escuela autónoma del área de San Antonio ahora dice que tienen un caso de rubéola, no de sarampión

Lee esta historia en inglés.

Esta noticia se actualizó a las 9:15 p.m. CST para incluir una declaración de funcionarios estatales.

Los funcionarios de una escuela autónoma del área de San Antonio dijeron el jueves por la noche que habían confirmado un caso de sarampión en su escuela, solo para luego decir que el caso en realidad era rubéola, no sarampión. Los funcionarios estatales dijeron a TPR que no han confirmado ningún caso de ningún tipo de enfermedad en la escuela.

Legacy Traditional School - Cibolo dijo en un comunicado proporcionado a TPR alrededor de las 6:30 de la tarde del jueves que la escuela estaba "tomando todas las precauciones necesarias tras la confirmación de un caso de sarampión en un aula de primer grado."

La declaración fue proporcionada por la empresa administradora de la escuela autónoma, Vertex Education. Sin embargo, una carta que parece haber sido enviada a los padres utilizaba los términos sarampión y rubéola indistintamente. A la rubéola a veces se le llama sarampión alemán, pero no es la misma enfermedad.

TPR contactó a Sean Amir con la compañía de gestión de vuelos chárter para solicitar una aclaración, y Amir le dijo a TPR que el caso era en realidad rubéola.

La rubéola no suele enfermar tanto a los niños como el sarampión, pero representa una amenaza para las mujeres en el primer trimestre del embarazo. Puede causar aborto espontáneo o muerte fetal. Por lo general, los niños reciben la vacuna contra la rubéola, el sarampión y las paperas al mismo tiempo que reciben la vacuna MMR.

“Los funcionarios escolares están trabajando estrechamente con las autoridades de salud pública estatales y locales para monitorear la situación y garantizar el bienestar de la comunidad escolar. La escuela permanecerá abierta el viernes 28 de febrero y, como precaución adicional, se llevará a cabo una desinfección exhaustiva del campus después del horario escolar,” dijeron los funcionarios escolares en el comunicado original proporcionado a TPR. “Las familias que han sido notificadas directamente deben seguir las instrucciones proporcionadas. Apreciamos la paciencia, la confianza y la cooperación de nuestra comunidad mientras atravesamos esta situación.”

Los funcionarios de salud estatales y locales no han confirmado la enfermedad reportada por la escuela. Un portavoz del departamento de salud estatal. dijo a KSAT Noticias El jueves no se había confirmado ningún caso de sarampión en la zona. El portavoz del Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas, Chris Van Deusen, hizo la misma declaración a TPR.

"No hay casos confirmados en esa área. El hecho de que alguien esté siendo examinado para detectar sarampión no significa que tenga sarampión," dijo Van Deusen en un correo electrónico. "Hay muchas enfermedades diferentes que causan sarpullido, y queremos que la gente piense en el sarampión, y queremos que los médicos que atienden a un paciente con un sarpullido que podría ser sarampión se hagan pruebas. Pero en este momento, no hay casos confirmados."

Van Deusen luego le dijo a TPR que su departamento no ha confirmado ningún caso de sarampión o rubéola en el área de San Antonio.

Los funcionarios de salud de Texas actualizarán el viernes el recuento estatal de casos confirmados de sarampión.

Los funcionarios de salud del condado notificaron al público sobre un posible exposición al sarampión en el área de San Antonio el domingo, pero no está claro si esa exposición está relacionada con el posible caso de sarampión en Legacy Traditional School – Cibolo.

También se desconoce el estado de vacunación de la persona que, según la escuela, tiene rubéola.

Para reducir el riesgo de propagación del sarampión, las tasas de vacunación comunitaria deben ser del 95% o más. Docenas de escuelas del área de San Antonio están por debajo de ese umbral, incluidas las escuelas tradicionales heredadas. El 94,5% de los niños de jardín de infantes de Legacy habían recibido la vacuna MMR el año pasado, lo que la sitúa justo por debajo del nivel requerido para la inmunidad colectiva. Otras escuelas de San Antonio tienen tasas de vacunación mucho más bajas.

Según expertos médicos, la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola tiene una eficacia del 97% contra el sarampión una vez que una persona ha recibido dos dosis. Texas exige que los niños en edad escolar sean vacunados contra el sarampión, pero las familias pueden solicitar exenciones tanto por razones médicas como de conciencia.

A partir del martes, se habían confirmado 124 casos de sarampión en Texas por expertos médicos estatales, principalmente en el oeste de Texas, en el condado de Gaines y sus alrededores.

El miércoles, funcionarios estatales y locales informaron que un niño en edad escolar había muerto del virus.

El sarampión es muy contagioso entre las personas no vacunadas y causa fiebre, sarpullido y síntomas respiratorios. También puede provocar complicaciones más graves, como neumonía e inflamación del cerebro, que en ocasiones pueden ser mortales. Los niños pequeños y las personas inmunodeprimidas corren mayor riesgo.

Una persona puede enfermarse hasta 21 días después de la exposición y, al principio, el virus se parece mucho a otra enfermedad respiratoria. Pueden aparecer pequeñas manchas blancas dentro de la boca después de dos o tres días, seguidas de una erupción en la cara, la cabeza y el cuerpo que dura de cinco a seis días.

Una persona infectada es contagiosa hasta cuatro días antes de que aparezca la erupción y cuatro días después de que aparezca, según la Academia Estadounidense de Pediatría.

Bonnie Petrie de TPR contribuyó a este informe.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

TPR fue fundado y es apoyado por nuestra comunidad. Si usted valora nuestro compromiso con los más altos estándares de periodismo responsable y puede hacerlo, por favor considere hacer su regalo de apoyo hoy.