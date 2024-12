La tasa de criminalidad ha bajado en San Antonio en 2024; Ex policías de Uvalde en juicio; El aeropuerto espera recibir 18,000 viajeros

Lee esta historia en inglés.

Este es el resumen del TPR de los últimos titulares y novedades. Proporciona un resumen sucinto y claro de las historias que sigue TPR.

El clima de hoy: la máxima de hoy será 67 y la mínima será 47.

La delincuencia en San Antonio tiende a bajar en 2024

Las cifras finales aún no están disponibles, pero la tasa de criminalidad de San Antonio para 2024 tenía una tendencia más baja que la de 2023.

El Departamento de Policía de San Antonio ha publicado en su sitio web el número total de delitos reportados entre enero y octubre de este año.

Se reportaron 113 homicidios durante los primeros 10 meses de este año en San Antonio, en comparación con 136 en 2023, una disminución de casi el 17%. Los delitos sexuales y los robos disminuyeron casi un 10%. Los robos y hurtos disminuyeron un 11% y un 7% respectivamente.

Algunos delitos aumentaron en la misma comparación año tras año, incluidas las agresiones: menos del 1%. Los delitos contra bienes robados y vandalismo contra la propiedad tenían una tendencia a aumentar en un 25% y casi un 35% respectivamente.

El aeropuerto espera recibir 18,000 viajeros navideños

El Aeropuerto Internacional de San Antonio informó que más de 18, 000 viajeros podrían pasar por sus terminales cada día durante la semana de Navidad.

El aeropuerto será un lugar concurrido, especialmente este fin de semana. La portavoz de la TSA, Patricia Mancha, dijo que muchos de los 80,000 militares en servicio activo en San Antonio tomarán vuelos de viernes a domingo, especialmente durante las mañanas de esos días.

"Es posible que desee agregar una hora adicional a las dos horas que recomendamos antes de llegar a su vuelo nacional", agregó. "Va a haber un gran volumen de tráfico."

Para aliviar el estrés del viaje en el aeropuerto existen nuevos escáneres de equipaje de seguridad 3D. Se agregaron comodidades de estacionamiento, música navideña en vivo y muchas decoraciones navideñas rojas.

Green Line de VIA recibe financiación federal

El proyecto Rapid Green Line de VIA Metropolitan Transit recibió una subvención federal de casi $270 millones el miércoles. El proyecto conecta el Aeropuerto Internacional de San Antonio a través de la Avenida San Pedro con las históricas Misiones con una línea de tránsito rápido.

El alcalde Ron Nirenberg dijo que la Rapid Green Line es más que transporte: "Ahora estamos trabajando incansablemente hacia un objetivo común, y ese no es solo construir un sistema de transporte masivo, sino mejorar la comunidad que amamos y a la que servimos."

La Green Line incluirá carriles exclusivos para autobuses y semáforos sincronizados para garantizar un corredor de tránsito fluido y rápido.

La construcción comenzará en 2025 y el servicio comenzará a finales de 2027.

Ex policías de Uvalde comparecen hoy ante los tribunales

Dos ex policías escolares de Uvalde comparecerán hoy ante el tribunal para una conferencia previa al juicio.

El exjefe de policía Pete Arredondo y el exoficial Adrián Gonzales están acusados de poner en peligro a un niño en relación con la respuesta policial al tiroteo en la escuela primaria Robb en mayo de 2022.

Los agentes esperaron más de una hora para enfrentarse al pistolero, que mató a 19 estudiantes y dos profesores.

Los fiscales dijeron que Arredondo y Gonzales no lograron "atrapar, retrasar o distraer" al tirador. Los agentes se declararon inocentes a principios de este año.

El acuerdo por difamación de ABC News puede ser una pista para el futuro de la prensa bajo Trump

En una medida inusual, ABC News resolvió una demanda con el presidente electo Donald Trump este fin de semana. El acuerdo de 15 millones de dólares ha provocado conversaciones sobre la libertad de prensa.

Trump acusó a George Stephanopoulos y ABC News de difamación después de que Stephanopoulos dijera varias veces que Trump fue declarado responsable de violación. Aunque el jurado no encontró a Trump responsable de violación, sí lo encontró responsable de abuso sexual y concluyó que sus actos equivalían a una violación digital.

Seth Stern, director de promoción de la Fundación para la Libertad de Prensa, dijo que el acuerdo podría sentar un precedente para la administración entrante.

Trump también ha iniciado un litigio contra el Des Moines Register por supuesta interferencia electoral debido a una encuesta que predijo que la vicepresidenta Kamala Harris ganaría las elecciones de 2024.

Urban-15 ofrece un espectáculo de láser navideño

Los residentes que busquen algo un poco fuera de lo común para acelerar su alegría navideña pueden probar el espectáculo de láser navideño Urban-15 de este domingo.

El evento se llevará a cabo en la Universidad Our Lady of the Lake.

Habrá música y los láseres bailarán al son de la música en el techo, las paredes y en una enorme pantalla de 48 pies de ancho.

Reserva entradas en Urban15.org. El evento es gratis

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

TPR fue fundado y es apoyado por nuestra comunidad. Si usted valora nuestro compromiso con los más altos estándares de periodismo responsable y puede hacerlo, por favor considere hacer su regalo de apoyo hoy.