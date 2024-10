"El sistema le falló a Benji," dice el fiscal al jurado que ahora delibera

Lee esta historia en inglés.

El destino de Brandon Cervera, acusado de matar de hambre a su hijo Benji Cervera, de 4 años, depende de 12 miembros del jurado que deliberan.

Después de un juicio de siete días, los abogados ofrecieron sus argumentos finales el miércoles por la tarde.

Los fiscales de distrito del condado de Bexar argumentaron que a Benji lo mataron de hambre intencionalmente, señalando los candados de la despensa y el refrigerador, su pérdida de peso, videos del niño pidiendo pan y el testimonio de los expertos médicos del estado.

Antes de su muerte, varias personas habían llamado al sistema de bienestar infantil del estado y a la policía para expresar su preocupación por su peso y los dos ojos morados con los que apareció un mes antes de su muerte.

“El sistema, hasta su muerte, le falló a Benji,” dijo al jurado Michael Villareal, fiscal de la oficina del fiscal de distrito del condado de Bexar, en sus argumentos finales, haciendo referencia a las señales omitidas.

"Este niño no debería haberse quedado con este acusado que lo estaba matando de hambre," dijo.

A pesar de estos fallos sistémicos, Villareal argumentó que el peso de la muerte recayó sobre el padre del niño, Brandon Cervera.

“Al final de este caso solo hay un veredicto verdadero: este acusado es culpable,” dijo Villareal.

Jody Soyars, abogada de Cervera, presentó al padre como un padre preocupado que consultó a los médicos y siguió las recomendaciones.

Se apoyó en el hecho de que las muertes por inanición son tan raras que casi no existen. Los dos expertos médicos de la defensa testificaron que no creían que el niño muriera de hambre. La defensa señaló cosas como diabetes o convulsiones no diagnosticadas. Ella dijo que la médica forense del condado de Bexar, la Dra. Kimberly Molina, básicamente tenía las anteojeras puestas.

El sistema sólo quería alguien a quien culpar. "Buscaban abusos," dijo.

El Estado rechazó estas ideas, diciendo que el tiempo de los expertos fue pagado y descartando las opiniones como pagadas. “A este tipo le interesa el dinero,” dijo Villareal.

Cervera se enfrenta tanto como el resto de su vida a prisión por lesiones a un niño con lesiones corporales graves. La madrastra de Benji, Miranda Casarez, fue sentenciada a 25 años a principios de este año por el crimen.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

TPR fue fundado y es apoyado por nuestra comunidad. Si usted valora nuestro compromiso con los más altos estándares de periodismo responsable y puede hacerlo, por favor considere hacer su regalo de apoyo hoy.