Los Demócratas de San Antonio, energizados por la gran decisión de Biden, apoyan a Harris

Los Demócratas de San Antonio, incluido el congresista Joaquin Castro y el exalcalde y secretario de HUD Henry Cisneros, respaldaron el domingo a la vicepresidenta Kamala Harris.

Castro dijo a TPR que estaba agradecido por los años de servicio público y los éxitos del presidente Joe Biden durante su mandato en la Oficina Oval, pero cree que este cambio en la primera posición de la lista es bueno para el país.

"Estaba en el supermercado hace un rato y alguien se me acercó y me dijo: 'Oye, ahora tenemos que apoyar a Kamala Harris,'" afirmó Castro. "Por eso creo que los estadounidenses apoyarán con entusiasmo su candidatura y espero que se convierta en la candidata Demócrata."

Castro, quien es un Demócrata por el distrito 20 del Congreso de Texas señaló que en un enfrentamiento cara a cara, Harris es una candidata más fuerte que el Republicano Donald Trump.

"Es un delincuente convicto que han incluido en su multa," advirtió. "Y por eso me siento muy cómodo comparando su historial con el de Donald Trump en cualquier momento de esta carrera."

Castro agregó que si Harris resulta ser la nominada, revitalizará la base del Partido Demócrata y aumentará el apoyo de los votantes más jóvenes y las mujeres.

"Creo que unirá a la coalición Demócrata y traerá un beneficio adicional, que es el entusiasmo entre los jóvenes que sabían que estaban en contra de las políticas de Trump pero simplemente no sentían que tenían otra opción al ver a un hombre de 81 años," Cisneros expresó. "Así que creo que esto atraerá jóvenes que simplemente no iban a votar. He escuchado eso hablando con jóvenes en los últimos días, así que creo que revitalizará la coalición."

Cisneros agregó que uno de los principales temas en la carrera por la presidencia son los derechos reproductivos y, al ser mujer, Harris será una comunicadora más fuerte sobre este tema para los votantes.

Kristin Hook, candidata Demócrata al Congreso, estuvo de acuerdo. Ella está desafiando al Republicano Chip Roy por su escaño en Hill Country.

Roy habló recientemente con FOX Business News y calificó a Harris como no apta para ser la candidata presidencial debido a su raza.

"Están en una situación en la que tienen que elegir entre un presidente mentalmente incompetente y una vicepresidenta de DEI," sentenció Roy a Fox Business News.

Hook, candidato Demócrata para el distrito 21 del Congreso de Texas, adelantó que el comentario de Roy fue inapropiado.

"Ella está muy bien calificada para este puesto, y sugerir lo contrario es ofensivo," recalcó Hook. "¿Cómo cambia nuestra raza? Personalmente, estoy orgullosa de ser una mujer joven que postula en un momento en el que literalmente luchamos por nuestros derechos.”

No está claro si Harris será la aspirante presidencial del Partido Demócrata. Eso se decidirá en la próxima convención nacional del partido en Chicago.

Gilberto Hinojosa, presidente del Partido Demócrata de Texas, dijo que no había una hoja de ruta para el Partido Demócrata, pero que es fundamental que el partido nomine a un candidato que pueda derrotar a Donald Trump.

Hinojosa enfatizó que no debería haber acuerdos secretos.

“Creo que quienquiera que sea el nominado, tiene que ser una persona seleccionada por todos los delegados de la Convención Nacional Demócrata,” consideró Hinojosa. “No creo que esta sea una decisión que deban tomar los líderes del partido. Creo que debería ser obra del Partido Demócrata."

Hinojosa adelantó que no tiene ningún problema con que Harris sea nominada y Biden la ha respaldado para ese papel. Sólo quiere un proceso democrático para elegir al candidato, lo que, según dijo, unirá al partido para ganar en noviembre.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

