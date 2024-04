VIA Metropolitan Transit está rediseñando su mapa, pero primero necesita la opinión del público

Lee esta historia en inglés.

VÍA Metropolitan Transit está haciendo esfuerzos para mejorar la confiabilidad del transporte mediante la actualización de su mapa y solicitó a la comunidad de San Antonio su opinión sobre esta labor.

"VIA está trabajando en actualizaciones del mapa del sistema impreso que facilitará su uso, incluido un enfoque en mostrar la frecuencia de las rutas y no sólo el tipo de servicio," dijo Josh Baugh, director de comunicaciones de VIA.

La actualización tiene como objetivo mejorar el servicio y la experiencia del cliente, añadió. "Estamos pidiendo a usuarios y otras personas que proporcionen comentarios sobre este proceso para que la versión actualizada satisfaga las necesidades de la comunidad."

VIA tendrá reuniones los martes de 9 a.m. a 11 a.m. y luego de 1 p.m. a 4 p.m. en Crossroads Park and Ride. Otra serie de reuniones se llevarán a cabo en Brooks Transit Center el miércoles de 9 a.m. a 11 a.m. y luego de 1 p.m. a 4 p.m.

VIA ofreció incentivos a la comunidad por su tiempo y esfuerzo para asistir a las reuniones. Los participantes que completen el cuestionario que será proporcionado recibirán un pase de 31 días.

Para más información visite viainfo.net.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

