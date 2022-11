Ayuntamiento de San Antonio amonesta al concejal Bravo en voto de desconfianza y censura

Lee esta historia en inglés.

El Ayuntamiento de San Antonio aprobó un poco común voto de censura y desconfianza contra uno de los suyos el jueves en una votación de 8-0.

El consejo votó para denunciar las acciones del concejal del Distrito 1, Mario Bravo, que ocurrieron en septiembre cuando confrontó a la concejala del Distrito 7, Ana Sandoval, por su decisión de no apoyar una propuesta. La acción no expulsa a Bravo del consejo.

Bravo dijo en una declaración que no renunciará a su puesto como representante del centro y las áreas cercanas al norte de San Antonio.

“En la mañana del 15 de septiembre, me sentí abrumado emocionalmente y traicioné mis propios valores. No me manejé bien ese día y mantengo mi disculpa pública”, señaló Bravo.

Y añadió: ”desde ese día he buscado una guía espiritual y me he centrado en la reflexión profunda y el crecimiento personal. Estoy listo para recibir comentarios y hacer las paces, y me comprometo a mantener un estándar más alto. Tengo toda la intención de cumplir con mi deber de servir a los ciudadanos del Distrito 1, y espero continuar trabajando con mis colegas del consejo”.

Sandoval no estuvo presente en la reunión, pero emitió una declaración después de la votación.

“Mi esperanza es que, en el futuro, el Ayuntamiento pueda ser un lugar libre del tipo de eventos que ocurrieron el 15 de septiembre”, señaló, “para que pueda continuar representando al Distrito 7 lo mejor que pueda”.

Ella agregó: “Gracias a todos los que se han puesto en contacto conmigo para verificar mi bienestar en las últimas semanas. No tengo la intención de comentar más sobre este asunto”.

Bravo arremetió contra Sandoval el 15 de septiembre después de que ella no respaldó su propuesta sobre la distribución de los ingresos excedentes de CPS Energy. En el pasado la pareja tuvo una relación personal.

Bravo dijo que sus acciones ilustraban por qué terminó su relación y por qué él no quería tener hijos con ella. Sandoval lloró en respuesta, como reportó inicialmente el San Antonio Express-News. Bravo luego se disculpó con todas las partes involucradas.

También estuvo notablemente ausente de la reunión el concejal del Distrito 10, Clayton Perry quien enfrenta acusaciones de chocar un vehículo en un accidente y fuga donde el alcohol puede haber sido un factor. Perry fue hospitalizado un día y medio después del incidente.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

TPR fue fundado y es apoyado por nuestra comunidad. Si usted valora nuestro compromiso con los más altos estándares de periodismo responsable y puede hacerlo, por favor considere hacer su regalo de apoyo hoy.