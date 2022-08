Persecuciones a alta velocidad ponen en peligro la vida de migrantes y residentes del sur de Texas

Read this story in English

En Texas, a lo largo de la frontera, las persecuciones automovilísticas a alta velocidad en donde los migrantes resultan heridos o han fallecido ahora son habituales. Dado a que los cruces de migrantes han aumentado drásticamente, estas persecuciones. No solo ponen en peligro a los migrantes y a los residentes del área, sino que también se les culpa en parte por la respuesta al tiroteo masivo en la escuela de Uvalde.

Sobre la página oficial de Facebook del Departamento del Sheriff del Condado de Kinney, hay videos de migrantes perseguidos y posteriormente golpeados o atropellados por otros vehículos. Este tipo de incidentes, llamados rescates, se han vuelto comunes en el condado de Kinney, que tiene menos de 4,000 habitantes y comparte 13 millas de frontera con México.

El alguacil Brad Coe del condado de Kinney y su departamento, junto con los oficiales del Departamento de Seguridad Pública de Texas, son responsables de más arrestos de inmigrantes que en cualquier otro lugar del estado.

Todo es parte de la “Operación Estrella Solitaria” del gobernador Greg Abbott, que comenzó en 2021 y ha redirigido a miles de oficiales del DPS y personal militar a la frontera.

Coe habló recientemente en Fox News. “Estoy haciendo todo lo que puedo para proteger a la gente de los residentes de mi condado”, dijo. "Estamos declarando una invasión. Con suerte, recibiremos algo de ayuda de la oficina del gobernador y, con suerte, del gobierno federal".

Gage Brown es una artista y residente de toda la vida de Brackettville, la sede del condado de Kinney. Ella comentó que las persecuciones a alta velocidad por la ciudad ocurren a todas horas del día y de la noche.

Screengrab / Condado de Kinney, entre la frontera Texas-México y Uvalde.

"A veces me gusta dormir afuera en una hamaca", explicó. "Y no puedo hacer eso sin que me despierten varias veces por la noche porque en medio de la noche, habrá autos acelerando por la carretera".

Brown dice que las persecuciones a alta velocidad por el centro de la ciudad están poniendo en peligro a los residentes.

"En realidad, hubo un incidente en el que un coche de policía se estrelló contra un edificio", agregó. “Como a lo largo de la calle principal, creo que eso fue el año pasado. Luego, la escuela terminó poniendo grandes rocas alrededor del perímetro de nuestro campus escolar porque también está en esa calle principal”, señaló. "Y solo viendo eso, no entiendo cómo podemos estar de acuerdo con anticipar ese tipo de situación peligrosa para los niños en el campus de la escuela y las personas de nuestra comunidad".

Roberto Lopez, un coordinador de alcance comunitario en el Proyecto de Derechos Civiles de Texas también está preocupado.

“No deberían estar haciendo esto en absoluto, punto”, afirmó, y añadió que la inmigración compete al gobierno federal.

“Los actores locales y estatales no deberían dejar de asumir el papel de Patrulla Fronteriza o Aduanas y Protección Fronteriza”, enfatizó López. "Y en nuestra opinión, cuando estamos mirando a las personas que vienen en busca de seguridad, no debería haber necesidad de perseguir a alguien hasta la muerte".

Las fuerzas del orden público locales no pueden hacer cumplir las leyes de inmigración, pero uno no podría decirlo por sus acciones.

¿Cómo justifican Coe y estos otros agentes de la ley perseguir y arrestar a los inmigrantes que cruzan la frontera?

Mary McCord, abogada del Instituto de Defensa y Protección Constitucional del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown, explicó que su enfoque no es nuevo.

“Lo que estamos viendo en el condado de Kinney y, a veces, también en otros lugares, es una especie de eludir eso diciendo: 'Está bien, bueno, lo que vamos a hacer es hacer cumplir la ley estatal'. Cosas como allanamiento y otras cosas por el estilo porque saben que no pueden hacer cumplir la ley federal de inmigración”, ejemplificó.

Su organización recientemente envió una carta al alguacil del condado de Kinney, a un abogado de la ciudad y a un juez del condado advirtiéndoles contra dirigir o cooperar con cualquiera de las milicias privadas que operan en el condado de Kinney.

Gage Brown / Vehículos del DPS estacionados en el motel Fort Clark Springs en febrero de 2022

Eso incluye a Patriots for America, un grupo de milicias armadas que Coe ha sido acusado de cooperar con sus esfuerzos para reunir y detener a inmigrantes en ranchos privados.

"Entrar sin autorización es un delito menor", continuó. “No justifica tácticas policiales peligrosas como persecuciones a alta velocidad; ciertamente no justificaría el tipo de daños que pueden derivarse de esas persecuciones a alta velocidad”.

Brown recalcó que no son los inmigrantes, sino la enorme cantidad de fuerzas del orden en el condado de Kinney lo que ha hecho que el área se sienta como una zona de guerra. "Y, en general, el mensaje que se envía a las personas que visitan nuestro condado o pueblo, o incluso a las personas que viven aquí, es que estamos en una especie de zona de guerra. ¿Y somos realmente nosotros o quién ha instigado esta guerra?" Ella cuestionó.

Las persecuciones de autos a alta velocidad no solo han representado un peligro para los migrantes y el público, sino que recientemente también tuvieron un impacto en la respuesta fallida a uno de los peores tiroteos en la historia de Estados Unidos en Uvalde, justo al final de la calle.

De acuerdo a un informe legislativo que investiga el incidente, hubo 50 de estos rescates entre febrero y marzo de este año en la zona de Uvalde. El informe expuso que todas las alertas y bloqueos relacionados con persecuciones a alta velocidad y rescates contribuyeron a la falta de vigilancia cuando un hombre armado irrumpió en la Escuela Primaria Robb y asesinó a 19 niños y dos maestras.

Según el CBP, encuentros con migrantes en el sector de Del Río han aumentado en un 118.8 por ciento desde el año fiscal 2021 hasta el año fiscal 2022. Hubo 326,177 encuentros en el año fiscal 2022.

El Departamento del Sheriff del Condado de Kinney y el Departamento de Seguridad Pública de Texas no respondieron a las solicitudes de comentarios de TPR.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

