Pete Arredondo es colocado en baja administrativa del distrito escolar de Uvalde

El distrito escolar de Uvalde, ha colocado a su jefe de policía en baja administrativa. Los oficiales de aplicación de la ley de Texas, culpan a Pete Arredondo por la larga espera para ingresar a la Escuela Primaria Robb, durante el tiroteo escolar del mes pasado.

Hal Harrell, superintendente del Distrito Escolar Consolidado Independiente de Uvalde (UCISD), anunció el miércoles en un comunicado que quería esperar hasta que la investigación del tiroteo estuviera completa, antes de tomar decisiones de personal.

Sin embargo, dijo, ya que no había recibido ningún detalle, decidió colocar a Arredondo en baja administrativa, con efecto el miércoles.

“El teniente Mike Hernández asumirá las funciones del Jefe de Policía UCISD”, explicó el comunicado de Harrell. “Continuaremos buscando a candidatos calificados que se unan a nuestro departamento de policía, conforme nos preparamos para el nuevo año escolar.”

Arredondo ha sido criticado por el tiempo que tomó responder al tiroteo que mató a 19 niños y dos maestros en Mayo. En una audiencia del comité del Senado Estatal esta semana, el Director del Departamento de Seguridad Pública Steve McCraw, dijo que el tirador debería haber sido detenido dentro de tres minutos de haber ingresado al edificio.

“Lo único deteniendo un pasillo de oficiales dedicados, de ingresar al salón 111 y 112 (por más de una hora), fue el comandante en escena, quien decidió proteger las vidas de los oficiales, antes que las vidas de los niños”, dijo McCraw. “Los oficiales tenían armas de fuego; los niños no tenían ninguna. Los oficiales tenían protección corporal; los niños no tenían ninguna. Los oficiales tenían entrenamiento. El sujeto no lo tenía.”

McCraw colocó la culpa por el retraso al confrontar al tirador, sobre Arredondo.

“Parezco ser súper crítico del comandante en escena, y no quiero serlo, pero los hechos son los hechos. Se cometieron errores. Nunca debió haber sucedido de esa forma,” dijo McCraw. “Esto retrasó nuestra profesión más de una década, eso hizo.”

En una entrevista con Texas Tribune anteriormente, este mes, Arredondo dijo que esperó a confrontar al tirador por más de una hora, porque no podía encontrar una llave que abriera la puerta del salón de clases en donde se encontraba. Arredondo también dijo al Tribune que no se consideraba el comandante de incidentes durante el tiroteo.

Una línea del tiempo compilada por DPS basada en los registros de despacho y grabaciones de cámaras corporales y cámaras de seguridad, confirmó que Arredondo había buscado una llave en repetidas ocasiones.

Pero McCraw dijo que la misma evidencia reveló que la puerta del salón de clases podría haberse abierto en cualquier momento, ya que la puerta nunca estuvo cerrada. Dijo que las cámaras de vigilancia muestran al tirador caminando dentro del salón, regresando al pasillo, y caminando nuevamente al salón.

“Él no tenía una llave, y no podía cerrarlo por dentro. Así que, la puerta estaba sin seguro,” dijo McCraw. “Hemos regresado y revisado nuestras entrevistas. ¿Y (preguntado) si alguien tocó la puerta e intentó abrir?... Y claro, nadie lo hizo.”

McCraw dijo que los empleados de la escuela estaban conscientes de que la puerta del salón de clases estaba funcionando mal porque se había ingresado al menos una solicitud de mantenimiento para arreglar el seguro.

Aún hay muchas preguntas sin resolver acerca del por qué le tomó a los oficiales más de una hora confrontar al tirador en la Escuela Primaria Robb. Pero los miembros de la comunidad de Uvalde dicen que saben suficiente como para saber que no se manejó de la forma correcta.

Jesus Rizo Jr. le dijo a la mesa directiva escolar el lunes, que en algún punto tendrán que hacer responsables a los oficiales.

“Los niños que no sobrevivieron, ya no escuchamos sus voces,” dijo. “Pero les prometo una cosa: hablaremos por ellos. Escucharán su voz mediante nosotros, hasta que alguien sea responsable.”

Rizo dijo que no entendía por qué Arredondo no había sido suspendido hasta que se completara la investigación.

A pesar de las críticas, Arredondo permaneció no disponible para preguntas públicas. Arredondo, quien recientemente fue nombrado en el consejo de la ciudad, no ha asistido a ninguna de las reuniones del consejo de la ciudad. Si falta una vez más, podría ser removido.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares, Roberto Sierra, Francisco Marín, Pamela Martinez, Ana Baehr, e Yvette Benavides, para NPR y The Texas Newsroom.