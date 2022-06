El alcalde de Uvalde dice que no tiene claridad en la investigación del tiroteo

Read this story in English

El ayuntamiento de Uvalde se reunió el martes para prorrogar la declaratoria de emergencia del alcalde conforme se mantienen las preguntas sobre la respuesta de la policía en el tiroteo del 24 de mayo en la Escuela Primaria Robb, donde fallecieron 19 menores y dos maestras.

Quien se ausentó a la reunión fue el jefe de policía para el Distrito Escolar Independiente Consolidado de Uvalde, Pete Arredondo, quien ha sido criticado por su respuesta tardía al tiroteo.

Arredondo tomó protesta como concejal de la ciudad en una reunión a puerta cerrada la semana pasada después de ganar una elección a principios de este año.

“No me he comunicado con Pete Arredondo en una semana o semana y media”, dijo a los reporteros el alcalde Don McLaughlin después de la reunión.

McLaughlin además le dijo a TPR que no sabía si Arredondo tenía conocimiento de que aún había personas con vida dentro del salón con el tirador.

“No tengo ningún tipo de información sobre eso. Si la tuviera, se los diría”, dijo McLaughlin. “Creo en la transparencia, y si supiera algo que pudiera decirles, créanme, lo compartiría con ustedes, pero no sé nada”.

El alcalde dijo que no ha sido informado en la actual investigación sobre lo ocurrido.

“Pedimos una sesión informativa o algo, pero aún no la tenemos. Me han dicho que no somos fuerza policial y que no vamos a tener derecho a ello”, dijo McLaughlin. “Es frustrante”.

Al mismo tiempo, el alcalde dijo que no ha pedido al jefe de policía de la ciudad un resumen sobre la investigación, a pesar de que el departamento de policía de la ciudad se encontraba en la escuela durante el tiroteo.

McLaughlin dijo que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que está revisando la respuesta a esta solicitud, designará a un equipo a más tardar el miércoles para investigar la respuesta de la policía.

Dijo que confiaba en que la policía hizo su trabajo, pero también admitió “tropiezos” en la parte del Departamento de Seguridad Pública de Texas en los días siguientes al tiroteo.

“Ya saben, tuvimos algunos tropiezos, con el DSP revelando algunos hechos y cosas diferentes”, dijo. “Se nos dijo una cosa un día y, al siguiente, cambió la narrativa, se nos dijo durante una semana que la maestra abrió la puerta con una roca. Y al final de la semana, la historia ya no era esa”.

La narrativa oficial sobre el tiroteo ha cambiado drásticamente varias veces en las últimas dos semanas, añadiendo a la ira y el dolor sentidos por la comunidad después de la masacre escolar.

Resulta que el tirador permaneció más de una hora en la escuela, cuando el director del DSP, Steve McCraw, originalmente había dicho que las fuerzas policiales habían “entrado inmediatamente” a la escuela.

De acuerdo con el senador del estado, Roland Gutierrez, las llamadas del 911 fueron enviadas al Departamento de Policía de Uvalde, en lugar del CISD Department de Uvalde, que llevó a cabo la respuesta en el lugar.

McLaughlin dijo que el jefe de policía de Uvalde se encontraba de vacaciones durante el tiroteo.

Entre otras cosas, Arredondo no llevaba un radio durante el tiroteo.

En las dos semanas después del tiroteo, él se ha mantenido en silencio.

Cuando se le preguntó sobre la capacidad de Arredondo para servir en el Concejo, McLaughlin dijo que él no podía hablar por Arredondo.

“Pete Arredondo fue elegido por las personas en el distrito. Así que depende de su distrito y sus personas. Y depende del señor Arredondo lo que quiera hacer. No puedo hablar por él. Y no voy a intentar hablar por él. ¿Por qué no se encuentra aquí? Nuevamente, no puedo responder a eso”.

McLaughlin defendió la toma de protesta de Arredondo a puerta cerrada.

“No pensé que necesitáramos una gran ceremonia con gente aquí en el pueblo por respeto a estas familias. Así que tuvimos a tres concejales jurando ese día. Lo hicimos de acuerdo a la ley. Sólo que lo hicimos en privado. No tuvimos un show de marionetas por respeto a estas familias”, dijo McLaughlin. “Ni siquiera quería tener esta junta hoy. Pero teníamos que prorrogar esta declaratoria”.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares, Roberto Sierra, Francisco Marín e Yvette Benavides, para NPR y The Texas Newsroom. Haga clic aquí para más cobertura de Uvalde en español.

