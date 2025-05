San Antonio ve prohibición de nuevas ubicaciones de tiendas de vapeo; Arzobispo entusiasmado con el Papa León XIV; Beto O'Rourke intenta unir a los texanos

Lee esta historia en inglés.

Este es el resumen del TPR de los últimos titulares y novedades. Proporciona un resumen de las historias que sigue TPR.

El tiempo de hoy: El pronóstico prevé un 20% de probabilidad de lluvias aisladas por la tarde. De lo contrario, estará mayormente soleado, con una máxima cerca de 84. Las máximas se mantendrán entre 80 y 80 grados este fin de semana.

San Antonio celebra al nuevo Papa León XIV

Los católicos de San Antonio se unieron a millones de personas en todo el mundo para aplaudir cuando el Vaticano presentó a León XIV, ex cardenal Robert Prevost de Chicago, ante los 1.400 millones de seguidores de la iglesia.

El arzobispo católico de San Antonio, Gustavo García-Siller, dijo el jueves que si la gente llega a conocer al Papa León XIV, se darán cuenta del regalo que es para el mundo.

Bajo Leo, García-Siller cree que la iglesia seguirá gran parte del mismo camino que ha seguido bajo los papas recientes.

El arzobispo añadió que cree que el Papa trabajará para proteger la dignidad de los inmigrantes y dijo que la selección de un Papa estadounidense puede frenar la pérdida de fe entre algunos en este país, especialmente los jóvenes.

H-E-B demanda por monopolios de drogas

H-E-B y otros minoristas han presentado dos demandas federales contra compañías farmacéuticas que, según dijeron, están creando monopolios.

Las demandas involucran a los fabricantes de medicamentos Takeda Pharmaceutical de Japón, TWi Pharmaceuticals de Taiwán (fabricantes de un medicamento que trata el reflujo esofágico) y a la israelí Teva Pharmaceuticals, que fabrica un tratamiento para la esclerosis múltiple.

Ambas demandas alegaban fijación de precios y sobornos que otorgaban a las empresas monopolios sobre ciertos medicamentos, lo que resultaba en precios sustancialmente más altos.

Otros minoristas involucrados en las demandas incluyen Walgreens, Kroger y Albertsons.

El exrepresentante federal Beto O'Rourke intenta unir a los texanos

El ex congresista de Texas Beto O’Rourke viajará nuevamente por Texas para albergar una serie de reuniones comunitarias.

O'Rourke perdió por poco ante el senador estadounidense Ted Cruz por su escaño en 2018. También se postuló para gobernador de Texas en 2022, pero perdió ante el actual gobernador Greg Abbott.

Habló con "The Source" de TPR sobre su misión de unir a los tejanos a través de puntos en común: "Tener la oportunidad de escuchar lo que piensan las personas y hacer que otras personas escuchen a sus vecinos, familiares y completos desconocidos realmente nos une".

El demócrata de El Paso también llamó la atención de su propio partido y exigió que los demócratas de Texas hagan más por la gente: “Si los demócratas no se presentan y se levantan para luchar por esta gente, no podemos culparlos si continúan votando por los republicanos en contra de sus mejores intereses o simplemente deciden no votar en absoluto”.

Nuevos fondos asignados para programas de Ready to Work

El Concejo Municipal de San Antonio aprobó el uso de $5.8 millones para apoyar dos iniciativas Ready to Work: On-the-Job Training y Incumbent Worker Training (Listo para Trabajar: Capacitación en el Trabajo y Capacitación para Trabajadores Titulares).

Las iniciativas están diseñadas para mejorar las habilidades de los trabajadores para que puedan obtener mejores empleos en su lugar de trabajo actual.

Los fondos, que provienen del fondo de impuestos sobre las ventas Ready to Work, se distribuirán a 75 empleadores diferentes e involucrarán a más de 2,500 trabajadores.

San Antonio ve prohibición de nuevas ubicaciones de tiendas de vapeo

El Ayuntamiento de San Antonio votó el jueves para prohibir la apertura de nuevas tiendas de tabaco y vaporizadores a menos de 1,000 pies de escuelas, guarderías e instituciones de educación superior.

La ciudad no puede obligar a las tiendas de vapeo existentes dentro de un radio de 1,000 pies a cerrar o mudarse.

Se podría construir cualquier tienda de tabaco o vaporizador dentro del radio si recibe el permiso explícito del ayuntamiento.

El presidente de los Spurs habla sobre la propuesta de estadio para los Spurs en el centro de la ciudad

El presidente de los Spurs, Peter J. Holt, dijo que el equipo no estaba interesado en agregar un impuesto a los residentes de San Antonio para pagar un nuevo estadio en el centro de $1.5 mil millones.

Dijo que el equipo quería seguir un plan de financiación similar al que construyó su casa actual, el Frost Bank Center.

Ese plan de financiamiento se basó en el impuesto del condado de Bexar sobre las estadías en hoteles para visitantes y el alquiler de automóviles y una contribución de $28.5 millones de los Spurs.

Los comentarios de Holt fueron reportados por primera vez por el San Antonio Express-Noticias.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio

