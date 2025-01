Prohibido vapear en espacios públicos; Experto en vacunas preocupado por RFK Jr.; El condado de Bexar sufre daños por fuegos artificiales por valor de $100,000

Lee esta historia en inglés.

El clima de hoy: Hoy estará mayormente nublado con una máxima cerca de 68. Es posible una ligera probabilidad de llovizna irregular con niebla esta noche y una mínima alrededor de 57. Una masa de aire frío canadiense llega el domingo por la tarde o temprano en la noche.

Experto en vacunas preocupado por la política de vacunas de EE. UU.

El presidente electo Donald Trump ha seleccionado a el cruzado antivacunas Robert F. Kennedy, Jr. al frente del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Dr. Peter Hotez, un científico de Texas que ayudó a desarrollar una vacuna COVID de bajo costo, expresó su preocupación por lo que esto podría significar para las vacunas en todo el país.

Hotez dijo que esto podría tener un efecto paralizador en los mandatos de vacunación escolar a nivel estatal, que están determinados por las legislaturas estatales.

"Hemos eliminado el sarampión de Estados Unidos en el año 2000. Creo que podría volver con fuerza," afirmó. "Lo mismo ocurre con la tos ferina, incluso ver el regreso de la polio y, obviamente, eso sería catastrófico para los niños de nuestra nación."

La comunidad de Houston reacciona ante el sospechoso de ataque terrorista de NOLA

Una comunidad predominantemente musulmana en el noroeste de Houston teme una reacción violenta después de que su vecino supuestamente atropelló a una multitud de peatones en Nueva Orleans.

Las autoridades de Texas hicieron una busqueda de la casa del sospechoso Shamsud-Din Jabbar, de 46 años, tras el incidente. El FBI cree que Jabbar actuó solo.

Un vecino, que vive en la misma propiedad que Jabbar, solicitó permanecer en el anonimato.

"No nos sentimos cómodos después de lo que pasó," afirmó. "Cómo va a mirar la gente a las personas que practican esa religión."

Entra en vigor en San Antonio nueva prohibición de vapear en público

Los dispositivos electrónicos para fumar, como los cigarrillos electrónicos y los vaporizadores, ahora están incluidos en la ordenanza antitabaco de la ciudad de San Antonio.

La ley original aprobada en 2010 se refería a los puros y cigarrillos, pero no incluía estos dispositivos.

La enmienda a la ordenanza entró en vigor el 1 de enero.

También incluye el requisito de que las empresas incluyan carteles que aborden la prohibición de los dispositivos electrónicos para fumar.

El condado de Bexar publica un informe sobre el incidente con fuegos artificiales

El Jefe de Bomberos del Condado de Bexar informa que hubo un total de 32 incendios relacionados con fuegos artificiales en la zona no incorporada del Condado de Bexar del 28 de diciembre al 1 de enero, lo que causó una pérdida total estimada en daños a la propiedad de alrededor de $100,000.

Durante este mismo período, el condado de Bexar recibió alrededor de 4,500 llamadas de quejas sobre fuegos artificiales, lo que resultó en 108 incidentes documentados relacionados con fuegos artificiales.

Hubo tres incendios estructurales y dos incendios de vehículos causados por fuegos artificiales.

No se reportaron lesiones graves relacionadas con los fuegos artificiales a la Oficina del Jefe de Bomberos del Condado de Bexar.

Cavazos recibirá Medalla de Honor

El fallecido General del Ejército Richard Cavazos estará entre los siete veteranos que recibirán hoy la medalla de honor.

La base del ejército de Fort Hood fue renombrado en honor de Cavazos in 2023.

Cavazos era un san antoniano que se crió en King Ranch en Texas. Se le reconoce su valor durante la guerra de Corea, lo que le valió una Cruz por Servicio Distinguido.

Cavazos murió en 2017 a la edad de 88 años y está enterrado en el Cementerio Nacional Fort Sam Houston.

Haven for Hope organiza una campaña de donaciones de invierno

El refugio para personas sin hogar Haven for Hope está organizando su segunda campaña anual “Share the Warmth” el 11 de enero en preparación para el clima invernal esperado.

La organización distribuirá lo que ya tiene en stock, pero necesitará reponer abrigos, chaquetas y demás material de invierno.

Los miembros de la comunidad pueden ir a la sede de Haven for Hope cerca del centro de la ciudad en 1 Haven for Hope Way para dejar ropa para el clima nueva o poco usada.

El evento "Share the Warmth" de entrada y salida está programado para el 11 de enero de 11 a. m. a 4 p. m.

