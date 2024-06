Programa que permite a parejas e hijos de ciudadanos de EE.UU. solicitar la residencia permanente

La administración de Biden presentó un plan esta semana que ofrece protecciones a las parejas e hijos indocumentados de ciudadanos estadounidenses.

El programa, llamado “Parole in Place”, permite a las parejas e hijos de ciudadanos de EE.UU. solicitar la residencia permanente legal.

Hasta ahora, muchos tenían que salir de EE. UU. para completar el proceso.

Paul Hunker, abogado de inmigración en Dallas y ex-asesor principal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU., dice que esta medida ya era necesaria desde hace mucho tiempo.

Hunker dice que si la persona no es criminal o terrorista, no hay razón para que no pueda obtener su tarjeta de residente permanente legal.

Para calificar, los no ciudadanos deben haber vivido en EE. UU. durante al menos 10 años y estar legalmente casados con un ciudadano estadounidense.