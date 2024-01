Distritos escolares de Texas recibirán $300 millones menos para la educación especial este año

Los distritos escolares de Texas recibirán 300 millones de dólares menos de lo esperado en fondos federales para la educación especial este año.

La Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas notificó a los distritos acerca de este cambio en diciembre.

El distrito escolar Northside ISD en San Antonio tiene el mayor déficit en el estado para compensar, que es de 14 millones de dólares.

Rene Barajas, el superintendente adjunto de finanzas de Northside, dice que el distrito adoptó el presupuesto de este año esperando recibir ese dinero y ahora tiene que buscar una manera de compensarlo a mitad del año escolar.

"Nuestro presupuesto es muy, muy ajustado. ¿Cierto? Entonces, no tenemos mucho margen para decir, bueno, este año no vamos a hacer esto porque simplemente no tenemos el dinero," dijo Barajas.

El dinero proviene de Medicaid, que reembolsa a los distritos por la atención médica que brindan a estudiantes elegibles.

Una auditoría federal de 2017 encontró que Texas estaba cobrando en exceso.

La Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas dice que no notificaron a los distritos antes porque estaban apelando la decisión.