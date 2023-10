Organización en San Antonio aborda la epidemia de mujeres indígenas desaparecidas y asesinadas

Una organización en San Antonio está abordando la epidemia de mujeres y niñas indígenas desaparecidas y asesinadas en Texas, quienes enfrentan tasas de asesinato 10 veces más altas que el promedio nacional.

Los miembros de la organización “American Indians in Texas at the Spanish Colonial Missions” crearon el proyecto Pilam Tap Tai hace un par de años.

El proyecto se enfoca en mujeres indígenas desaparecidas y asesinadas en Texas, y está gestionado por Ramon Diego Vasquez, el Gerente de Participación Comunitaria para los American Indians in Texas.

Vasquez habló con el programa The Source de Texas Public Radio sobre algunos de sus hallazgos, incluyendo cómo muchos casos de personas indígenas no se ingresan en la base de datos federal. Él comentó que “de los 5,712 casos de personas desaparecidas que se reportaron, solo 116 de ellos fueron registrados”.

Como parte del proyecto, Vasquez dijo que los American Indians of Texas están tratando de asociarse con las fuerzas del orden locales.

En general, los datos sobre la violencia contra las mujeres indígenas en Texas son inadecuados.

El proyecto Pilam Tap Tai está intentando recopilar más información para construir una base de datos más representativa y precisa.

