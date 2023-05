Tornado en Laguna Heights deja 1 muerto y 10 heridos, además de extensos daños materiales

Un tornado causó daños extensos en Laguna Heights durante el sábado justo a las afueras de Port Isabel, matando al menos a una persona e hiriendo a otras diez, según el Servicio Meteorológico Nacional.

"Me desperté y cuando me levanté, fue cuando la casa comenzó a temblar,” dijo el residente Robert Maldanado describiendo la tormenta que pasó cerca de su casa sin dañarla. “La casa empezó a temblar y duró quizás alrededor de 10 a 15 segundos. No fue mucho tiempo, pero fue bastante fuerte."

La Gestión de Emergencias del Condado de Cameron está yendo de casa en casa para verificar si hay más heridos o muertos. Muchas casas quedaron destruidas. La Ciudad de Port Isabel ha abierto un refugio indefinidamente para la comunidad.