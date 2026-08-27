La Latino Bookstore de San Antonio es un oasis en un desierto literario para escritores y lectores.

Lee esta historia en inglés.

El Guadalupe Cultural Arts Center de San Antonio fue fundado en 1980 para destacar el talento cultural y artístico del histórico West Side.

Desde entonces, ha evolucionado para ofrecer educación en teatro, danza y música en vivo, y organiza lecturas con autores de renombre.

La directora ejecutiva de Guadalupe, Cristina Ballí , dijo que una de esas lecturas se realizará esta semana en la Latino Bookstore de Guadalupe.

La librería está ubicada en la histórica Farmacia Progreso, un singular edificio con azulejos de cerámica en la esquina de las calles Guadalupe y Brazos.

La farmacia de dos pisos no solo sirvió a la comunidad para surtir medicamentos desde la década de 1950. Ballí afirma que también fue un punto central para el activismo en la década de 1960.

"Era un centro de actividades de derechos civiles", recordó Ballí. "Ahí fue donde Willie Velásquez fundó el Proyecto de registro (y educación) de votantes del suroeste) y ahí es donde la iglesia de Guadalupe comenzó con sus oficinas administrativas".

El edificio fue renovado con fondos provenientes de bonos y transformado en una librería que sirvió como un centro muy necesario para la alfabetización en una zona con escaso acceso a libros.

"Es importante tener una librería latina, sobre todo aquí en el lado oeste de San Antonio, donde tenemos una de las tasas de analfabetismo más altas de la ciudad, así como también una de las tasas de pobreza más elevadas y los niveles educativos más bajos", señaló Ballí. "Por eso, sin duda queríamos que esos libros estuvieran disponibles en el barrio".

Ballí comentó que la librería Latino Bookstore ha invitado regularmente a autores a hablar sobre sus obras y a leer fragmentos de ellas.

Avelardo Valdez es uno de esos escritores. Sociólogo con raíces en San Antonio, Valdez tiene un nuevo libro, “ Amigos por siempre : las consecuencias de pertenecer a una pandilla a lo largo de la vida”. Valdez y su equipo entrevistaron a jóvenes del lado oeste de San Antonio durante dos décadas.

Analizaron las desigualdades sistémicas que enfrentaban, su incursión en la vida pandillera durante la adolescencia en la década de 1990 y el aumento de la criminalidad en la edad adulta.

Ballí explicó que Valdez formó parte de la junta directiva de Guadalupe y que tiene una perspectiva única para compartir con el público.

"Este libro trata precisamente sobre los efectos de todo: la economía, las estructuras, el gobierno, todo tipo de sistemas en este barrio en particular", agregó Ballí. "Y Lalo, este es el trabajo de toda una vida en el que lleva trabajando mucho tiempo. Así que, que pueda presentarlo en un lugar dedicado al conocimiento arraigado en el entorno de los temas que estudió, creo que es algo muy especial".

Avelardo Valdez leerá y comentará “Homeboys Forever”, con el moderador Juan Tejeda de Aztlán Libre Press, este viernes 28 de agosto, a las 6:30 p.m., en la Latino Bookstore and Gift Shop. La entrada es gratuita.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

TPR fue fundado y es apoyado por nuestra comunidad. Si usted valora nuestro compromiso con los más altos estándares de periodismo responsable y puede hacerlo, por favor considere hacer su regalo de apoyo hoy.